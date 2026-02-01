설 차례상에 올릴 예쁜 사과 주세요

10일 서울 송파구청 앞에서 열린 ‘설맞이 농수산물 직거래장터’에서 한 시민이 사과를 고르고 있다. 송파구는 설 명절을 앞두고 지역 상권 활성화와 구민 장보기 편의를 위해 이날부터 이틀간 구청 인근에서 직거래 장터를 운영한다.

#설맞이 농수산물 직거래장터#지역 상권 활성화#구민 장보기#명절#사과
신원건 기자 laputa@donga.com
