사회
최대 1300만원… 대구 소공인 지원사업 25일까지 모집
동아일보
입력
2026-02-11 04:30
2026년 2월 11일 04시 30분
장영훈 기자
프린트
대구시와 대구상공회의소는 이달 25일까지 소공인 제품·기술 경쟁력 향상 지원사업 대상을 접수한다고 10일 밝혔다.
이 사업은 2019년부터 자본 및 정보력이 부족한 지역 소공인 및 창업 기업을 대상으로 시제품 제작, 기술 개발, 지식재산권(특허·실용신안·디자인) 출원 비용 지원 등을 통해 기업 경쟁력 향상과 민생 경제 활성화에 기여하기 위해 시작했다.
대구에 사업장이 있는 상시 근로자 10명 미만의 제조업 또는 제조 분야 창업 7년 이내 기업은 신청할 수 있다. 대구상공회의소는 서류 및 현장 실사와 발표 심사를 거쳐 결과를 발표할 예정이다. 선정 업체는 최대 1300만 원의 개발비를 지원받는다. 자세한 내용은 대구상공회의소 홈페이지 사업공고문에서 확인할 수 있다.
장영훈 기자 jang@donga.com
많이 본
댓글 순
1
“실거주 의무에 다주택 못팔아” 지적에, 전월세 낀 집 퇴로 열어줘
2
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
3
“박정민 보러 지방서 왔는데” 연극 5분전 취소 ‘분노 폭발’
4
“고속도로 달리는중 불꽃이…” 승용차 불길 휩싸여
5
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
6
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
7
[단독]경찰 ‘강선우, 김경에 쇼핑백 받을때 1억 담긴 것 알았다’ 판단
8
[박중현 칼럼]‘기간제 근로자 2년 쓰고 해고’, 이젠 바꿔야 한다
9
[사설]내년 의대 490명 늘어… 증원은 의료개혁의 시작일 뿐
10
밀라노 선수촌 식당 “물린다” “먹을게 없다”…메뉴 어떻길래?
1
이준석 “‘상대방 감옥보내면 끝난다’는 윤석열식 한탕주의에 보수 몰락”
2
[단독]與 친명계 70여명 의원모임 결성…사실상 ‘반정청래’ 결집
3
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
4
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
5
국힘, 한동훈 이어 김종혁 제명 확정… 친한계 “숙청 정치” 반발
6
내년 의대생 490명 더 뽑는다…모두 지역의사제 전형
7
나경원, 김민석 향해 “美 경고를 러브레터로 읽고 있나”
8
오세훈 “당권 염두? 탈당 않고 서울시 지킬것…숙청정치 정당사에 없는일”
9
통일부 “박근혜정부 개성공단 중단은 자해 행위였다”
10
쿠팡 고객 ‘공동현관 비번’도 털렸다…배송정보 1억4800만회 조회
트렌드뉴스
