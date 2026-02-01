iM뱅크 서비스 가입하면 기프티콘 증정

KLPGA 대회 개최 기념 경품행사
iM뱅크(옛 대구은행)는 대구 경북 지역 유일의 한국여자프로골프(KLPGA) iM금융오픈 개최를 기념해 4월 12일까지 은행 상품 및 서비스를 이용하는 고객을 대상으로 경품을 증정하는 ‘간식 자판기’ 행사를 한다고 10일 밝혔다.
응모권 모으면 커피 등 교환 가능
올해 iM금융오픈은 4월 9일부터 12일까지 구미 골프존카운티 선산에서 열린다. 유현조, 홍정민, 방신실 등 지난해 KLPGA 랭킹 TOP10 선수 전원이 출전해 수준 높은 경기를 선보일 것으로 기대된다.
이번 행사는 iM뱅크 서비스와 상품에 가입하는 모든 고객을 대상으로 다양한 기프티콘을 실시간으로 증정한다. 해당 고객은 응모권을 모아 원하는 상품의 기프티콘으로 교환할 수 있다. 메가커피, 맘스터치를 비롯해 소비자 수요가 높은 브랜드인 올리브영, 배달의민족, 다이소, CU편의점이 참여한다.
이와 함께 홀인원 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 대회 홀인원 기록 시 추첨을 통해 BMW 520i M SPORT 자동차를 증정할 예정이다 iM뱅크 관계자는 “올해 iM금융오픈은 가족 모두가 즐길 수 있도록 다양한 공간을 마련하고, 지역 맛집 연계 이벤트 등의 행사도 구상하고 있다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0