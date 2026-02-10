서울점프정형외과, 경기도 과천서 ‘사랑의 연탄나눔’ 봉사활동 진행

서울점프정형외과는 지난달 31일 과천시 과천동 일대에서 에너지 취약계층을 위한 ‘사랑의 연탄나눔’ 봉사활동을 진행했다고 10일 밝혔다. 이번 봉사활동에는 서울점프정형외과의 하정구 대표원장과 임직원 및 관계자 약 15명이 참여했다. 이들은 골목길을 오가며 난방에 어려움을 겪고 있는 네 가구에게 총 800장의 연탄을 배달했다.
하정구 서울점프정형외과 대표원장은 “매서운 한파 속에 계신 이웃분들께 조금이나마 온기가 전해지길 바라는 마음으로 직원들이 뜻을 모았다”며 “앞으로도 지역사회의 일원으로서 꾸준히 나눔을 실천하며 병원의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
한편 서울점프정형외과는 무릎, 어깨, 팔꿈치, 손·손목 등 관절별로 특화된 전문 의료진의 진단과 치료를 시행하고 있다. MRI, CT등 정밀 검사 장비를 갖추고 있으며 자체 운영 중인 ‘PMC(Physical Mental Center) 운동센터’를 통해 세분화된 재활 운동 프로그램을 제공한다.
