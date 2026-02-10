[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □습지의 날 기념 특별 프로그램=22일 오전 11시, 오후 2시 반 달성습지생태학습관. 전시 해설 및 습지 탐방을 통한 습지 알아보기, 수달 키링 증정. 만 5세 회차당 최대 15명. 19일까지 대구시 통합예약시스템 접수. □영농실습 교육―나도 농부=3월 4일∼12월 9일 매주 수요일(28회 50시간) 농업기술센터, 실습 현장(동구 도동 801-1). 파종부터 수확까지 일련의 농작업 실습 교육. 일부 실습 재료비 및 자체활동비 자부담. 12∼23일 대구시 통합예약시스템(yeyak.daegu.go.kr) 접수 후 32명 추첨.
포항 □2026년 포항시 천원주택(청년 및 신혼부부 공공임대 주택) 예비입주자 모집=3월 5∼6일 오전 10시∼오후 5시 포항시주거복지센터 방문 신청. 공급대상 100호. 신청자격, 임대조건, 구비서류, 공급 대상 등에 대한 세부사항은 포항시 홈페이지 공지사항 공고문 참조.
□초등학력 인정 성인문해교육 신입생 모집=3월 3일∼12월 31일 매주 월, 화, 목요일 오후 2∼4시 평생학습원. 18세 이상 초등학력 미취득 성인 20명 선착순 접수.
