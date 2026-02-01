‘학생집 화장실 수리’ ‘학부모 대출안내’… 교사 ‘기피 업무’된 학생맞춤통합지원

위기 학생 찾아 ‘맞춤형 지원’ 취지
내달 시행인데 매뉴얼도 없어 혼란
현장선 “학교가 복지센터냐” 반발
다음 달부터 전국 초중고교에서 ‘학생맞춤통합지원(학맞통)’ 제도가 전면 시행되지만 일선 학교들의 혼란이 커지고 있다. 교육부가 아직까지 현장 매뉴얼을 내놓지 않은 데다 지원 학생 발굴부터 선정까지 모두 교사들 몫이 되면서 학맞통 업무가 ‘기피 1순위’가 됐다는 것이다. 학맞통은 기초학력 미달, 경제·심리적 어려움, 학교폭력 피해 등 학생이 겪는 다양한 문제를 학교가 통합 지원하는 제도다.
5일 교육계에 따르면 교육부는 이달 말 학맞통 운영에 대한 현장 가이드라인을 발표할 예정이다. 학맞통은 2023년부터 지난해까지 초중고교 350곳이 시범 운영을 했으며 지난해 1월 관련법이 제정됐다. 이를 두고 일선 교사들은 “3년에 걸쳐 시범 운영했고 전면 시행이 한 달도 남지 않았는데 이제야 매뉴얼을 만드는 게 말이 되느냐”고 지적하고 있다.
게다가 전국 시도교육청이 시범 운영 사례들을 취합해 지난해 말 공개한 우수 사례에는 ‘학부모에게 대출 제도 안내하기’, ‘결식 학생 아침밥 챙기기’, ‘학생 집 화장실 대신 수리하기’ 등이 담겼다. 교육 현장에서는 “학교가 복지·민원센터냐”는 반발이 이어지고 있다.
학맞통의 취지는 위기 학생을 발굴해 학교와 지방자치단체, 지역 복지기관이 손잡고 ‘맞춤형 지원’을 하자는 것이다. 하지만 지역사회와 연계가 부족해 학교가 모든 업무를 떠맡을 수밖에 없다는 반응이 대부분이다. 현실적으로 교사가 학생의 경제적 형편 등을 파악하기 쉽지 않다는 의견도 적지 않다. 충남의 한 중학교 교사는 “학생의 경제적 상황 등을 지자체나 복지기관에 문의하면 ‘개인정보라 공문을 제출하라’며 거부하기 일쑤”라고 했다.
특히 지방 학교들에선 교육복지사가 절대적으로 부족해 교사 1명이 전교생의 복지 상태를 확인해야 할 상황이다. 경북의 한 중학교 교사는 “시골로 갈수록 다문화가정 등 지원이 필요한 학생은 많은데 교육복지사가 아예 없는 곳이 대다수”라고 전했다.
각 시도교육청은 제도 시행 후 복지 업무에 익숙하지 않은 교사들을 돕기 위해 복지 분야 전문가를 투입할 방침이지만 현장에서는 ‘보여주기식’에 그칠 것이라는 우려가 나온다. 서울의 한 초등학교 교장은 “늘봄교육 시행 때도 ‘늘봄 전문가’를 투입하겠다고 했지만 우리 학교엔 아예 배치가 안 됐다”며 “상시적으로 학교에 머물며 학생을 지원할 인력이 있을지 의문”이라고 했다.
새 학기를 앞두고 교사들이 학맞통 업무에 손을 놓다시피 하면서 과거 학교폭력 업무처럼 기간제 교사나 초임 교사가 이를 떠맡게 될 것이라는 전망이 제기된다. 박남기 광주교대 전 총장은 “교사의 업무 범위와 책임 소재, 권한은 물론이고 지역 연계 기관을 통해 어떤 지원을 받을지 등을 교육부 매뉴얼에 명시해야 한다”며 “실무를 담당할 전문 인력 확충도 필요하다”고 강조했다.
