세종서 80대 남성, 아내 살해한 혐의로 긴급체포

세종의 한 아파트에서 80대 남성이 70대 아내를 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 과거 가정폭력 신고도 접수된 것으로 확인됐다.
세종남부경찰서는 살인 혐의를 받는 80대 남성 A 씨를 긴급 체포했다고 5일 밝혔다.
A 씨는 지난 4일 오전 세종시 도담동의 한 아파트에서 아내인 70대 B 씨를 살해한 혐의를 받는다.
이날 오전 A 씨의 아들이 숨진 B 씨를 발견하고 “어머니가 집에 숨져 있다”고 112에 신고했다.
당시 외부 침입 흔적은 없었으며 타살 흔적이 있는 점을 고려해 경찰은 집에 있던 A 씨를 용의자로 보고 긴급 체포했다. 그러나 A 씨는 범행을 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
국립과학수사연구원 부검 결과 B 씨의 사인은 목 졸림인 것으로 알려졌다.
A 씨는 과거 2021년 2월과 지난해 12월 B 씨로부터 가정폭력 신고를 당했던 것으로 확인됐다. 그러나 당시 A 씨는 쌍방폭행을 주장했고, B 씨가 처벌불원 의사를 밝혀 공소권 없음으로 수사가 마무리됐다.
경찰은 보호 조치를 권유했으나 B 씨가 이를 거부했고 노인 보호 전문 기관 상담을 연계했다.
경찰은 A 씨에 대한 구속영장을 신청하는 한편 정확한 경위 등을 조사중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
