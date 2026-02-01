동해시 10개 동 순회 소통 간담회

강원 동해시가 10개 동(洞) 행정복지센터를 순회하며 ‘시민 소통 공감간담회’를 열었다고 밝혔다.

지난달 29일 시작해 이달 5일까지 이어진 간담회는 동별 주요 업무 및 현안 사항 보고, 주민 건의사항 청취와 질의응답 순으로 진행됐다. 간담회에서는 도로 속도제한 조정과 교통안전 개선, 버스 노선 운행 횟수 증편, 생활 불편 해소를 위한 소규모 정비사업 등 시민 생활과 밀접한 다양한 의견이 제시됐다. 주민들도 생활 밀착형 간담회에 긍정적인 반응을 보였다.

