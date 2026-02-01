본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
동해시 10개 동 순회 소통 간담회
동아일보
입력
2026-02-06 04:30
2026년 2월 6일 04시 30분
이인모 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260205/133307118/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
ⓒ뉴시스
강원 동해시가 10개 동(洞) 행정복지센터를 순회하며 ‘시민 소통 공감간담회’를 열었다고 밝혔다.
지난달 29일 시작해 이달 5일까지 이어진 간담회는 동별 주요 업무 및 현안 사항 보고, 주민 건의사항 청취와 질의응답 순으로 진행됐다. 간담회에서는 도로 속도제한 조정과 교통안전 개선, 버스 노선 운행 횟수 증편, 생활 불편 해소를 위한 소규모 정비사업 등 시민 생활과 밀접한 다양한 의견이 제시됐다. 주민들도 생활 밀착형 간담회에 긍정적인 반응을 보였다.
#강원 동해시
#행정복지센터
#시민 소통
#공감간담회
이인모 기자 imlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
박찬대 “시장합니다! 밥주세요!” 발언에 李대통령 웃음
3
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
4
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
5
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
6
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
7
트럼프도 몰랐던 조지아 구금 사태…‘反이민’ 스티븐 밀러가 주도
8
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
9
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
10
“보완수사권, 예외도 못 줘” 민주, 李대통령 요구 거부
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
10
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
박찬대 “시장합니다! 밥주세요!” 발언에 李대통령 웃음
3
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
4
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
5
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
6
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
7
트럼프도 몰랐던 조지아 구금 사태…‘反이민’ 스티븐 밀러가 주도
8
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
9
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
10
“보완수사권, 예외도 못 줘” 민주, 李대통령 요구 거부
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
10
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[오늘과 내일/김상훈]“스타가 내 건강 챙겨주나, 내 건강은 내가!”
“AI로 생산성 높아진 직업군마저 청년층 채용 줄여”
술 마시기 전 우유로 위벽 보호?…알고 보니 ‘거짓 신화’[건강팩트체크]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0