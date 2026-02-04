초3에 年50만원 ‘방과후 프로그램 이용권’ 준다

늘봄학교→온동네 초등돌봄 변경
심야-주말-방학 등 학교外 돌봄 제공
초1, 2는 3시까지 학교 머물수 있어
정부가 초등학생 돌봄 사업을 ‘늘봄학교’에서 ‘온동네 초등돌봄’으로 이름을 바꾸고 초등 3학년 전원에게 연 50만 원 상당의 ‘방과후 프로그램 이용권’을 지급하기로 했다. 돌봄 지원 주체도 학교뿐만 아니라 지역사회로 확대된다.
교육부는 3일 이 같은 내용의 ‘2026년 온동네 초등돌봄·교육 추진 방안’을 발표했다. 늘봄학교가 초등 1·2학년에 집중했다면, 온동네 초등돌봄은 3학년 이상의 돌봄 사각지대를 해소하겠다는 취지다.
방안에 따르면 교육부, 보건복지부, 성평등가족부 등은 ‘온동네 초등돌봄·교육 협의체’를 구성해 지역별 수요에 맞는 자원을 제공하고, 지방자치단체는 시도교육청과 ‘지역 초등돌봄·교육 협의체’를 꾸려 돌봄과 교육을 제공하기로 했다. 심야, 주말, 방학 등 학교가 직접 학생들을 돌보기 어려운 시간대에 지역사회 돌봄 서비스를 연계하겠다는 취지다.
돌봄·교육 프로그램은 학교별 여건에 맞는 형태로 운영하고 매일 2시간 무상 맞춤형 프로그램을 제공해 초등 1, 2학년이 사실상 오후 3시까지 학교에 안전하게 머무를 수 있도록 했다. 이를 위해 학교당 1명 이상의 늘봄운영인력을 배치한다.
돌봄보다는 교육 수요가 많은 초등 3학년들에게는 연 50만 원 상당의 ‘방과후 프로그램 이용권’을 지급한다. 지난해 초등 3학년의 돌봄교실 참여율은 6%에 그쳤다. 신청하면 한번에 바우처 형태로 50만 원을 받을 수 있으며 수강할 때마다 금액이 차감된다. 여기에 교육부 예산 1060억 원이 배정됐다. 부산, 인천, 세종, 충북, 전북, 전남 등 6개 지역에서는 바우처 대신 간편결제(제로페이) 연계를 시범 도입한다.
댓글 0