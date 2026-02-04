딥테크 창업-스케일업 지원에 326억 투입

[대덕연구개발특구 소식]
연구개발특구진흥재단대덕연구개발특구본부는 최근 대전 유성구 특구재단 2층 콘퍼런스홀에서 ‘대덕연구개발특구 사업설명회’를 개최했다고 3일 밝혔다.
대덕특구재단 사업설명회 개최
해외 진출 거점 육성 등 추진도
이번 설명회는 대덕특구를 지역 딥테크 창업과 성장, 해외 진출의 핵심 거점으로 육성하기 위해 올해 중점적으로 추진하는 사업을 소개하는 자리로 마련됐다.
올해 대덕연구개발특구육성사업 예산은 총 326억 원 규모다. 특구본부는 사업화 파급효과가 큰 전략기술과 스케일업(신속 확장)에 대한 지원을 강화하고, 글로벌 진출 지원을 확대할 계획이다.
주요 사업으로는 전략기술·딥테크 분야의 공공기술 사업화 지원을 위한 전략기술 연구 성과 사업화, 실증 프로젝트를 통한 사전테스트와 현장 적용 지원을 위한 지역혁신 실증 스케일업 등이다.
또 기업 인력 양성 및 성장 촉진을 위한 이노폴리스캠퍼스 지원사업 추진, 인공지능(AI) 기업 육성을 위해 AI 글로벌 빅테크 사업을 마련할 계획이다. 국가전략기술 분야 연구소기업의 기술 고도화를 지원하는 ‘연구소기업 전략육성’과 해외 거점 기관을 활용해 기업의 실증 및 글로벌 진출을 지원하는 사업 등 전체 특구 공통 사업도 함께 추진된다.
임문택 대덕특구본부장은 “대덕특구는 국가전략 기술과 딥테크 분야의 연구 성과가 실제 산업과 시장으로 연결되는 대한민국 대표 혁신 거점”이라며 “올해에는 딥테크 창업부터 스케일업까지 전 주기 지원을 대폭 강화해 지역 혁신 생태계를 선도해 나가겠다”고 말했다.
자세한 대덕연구개발특구육성사업의 사업 내용, 공고문 등은 특구재단 누리집과 범부처통합연구지원시스템에서 확인할 수 있다.
이정훈 기자
