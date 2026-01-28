국무회의서 “두쫀쿠 받아봤다” 뽐낸 정은경…‘이것’ 참여 호소

설 연휴 전 충분한 혈액 확보 필요…적정수준은 5일분
1619 등 생애 첫 헌혈 참여 유도…연예 기획사와 협업
일명 ‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키) 열풍이 지난 27일 국무회의에서도 거론됐다. 정은경 보건복지부 장관이 겨울철 혈액 수급 관리 상황을 보고하며 “헌혈을 한 뒤 쿠키를 받았다”고 소개했기 때문이다. 정 장관은 “설 연휴 전 충분한 혈액 확보가 필요하다”며 국민의 동참을 요청했다.
李 “솔선수범하는 모습 보여달라” 당부…‘60세’ 정은경도 동참
28일 복지부에 따르면, 정은경 장관은 전날(27일) 이재명 대통령 주재 국무회의에서 ‘겨울철 혈액 수급 관리 상황’을 보고했다. 정 장관은 “올해 들어 전년보다 헌혈자가 증가했으나, 의료 정상화로 사용량이 늘고 있어 일일 보유량은 적정수준 이하를 유지하고 있다”고 설명했다.
이어 “많은 분의 도움으로 현재 회복 중이다. (27일 기준) 4.9일분 정도 보유하고 있지만 설 연휴 전 충분히 혈액을 확보하는 게 필요하다”며 “국민 여러분께선 가까운 헌혈의 집을 방문하셔서 헌혈에 참여해 주시기를 부탁드리고, 각 부처청도 (관련 내용을) 안내해달라”고 전했다.
이런 보고를 받은 이재명 대통령은 “장관은 헌혈하셨냐”라고 물었고, 정 장관은 “지난주 금요일 헌혈의 집을 방문해 헌혈하고 두바이 쫀득 쿠키도 받았다. 젊은 분들이 많이 헌혈하고 계셔서 반갑게 인사했다”고 말했다. 이 대통령은 “솔선수범하는 모습을 보여달라”고 당부했다.
매년 겨울철은 방학·한파·독감 유행 등에 의해 ‘헌혈 비수기’로 꼽힌다. 이맘때 혈액 보유량은 적정수준(5일분 이상)을 유지하기 어렵다. 지난 1~20일 헌혈은 전년동기 대비 11.3% 많은 9만 9581건 이뤄졌지만, 의료정상화로 사용량도 늘어 전날 기준 일일 보유량은 4.9일분에 그친다.
두쫀쿠 증정으로 헌혈자 폭증…직원들, 물량 확보 안간힘
국가 혈액 수급 업무를 수행 중인 대한적십자사는 헌혈자를 끌어모으기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 설 연휴 전 혈액을 충분히 확보할 필요가 있다는 목표하에 매주 수급 회의를 진행 중이며 사회 흐름을 반영한 헌혈 캠페인을 추진하고 있다.
특히 캠페인의 일환으로 이달 16일부터 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 헌혈 기념품으로 나눠주고 있다. 생애 첫 헌혈 등 참여자가 폭증하는 상황이 이어지고 있지만, 혈액원 직원들은 시중에서도 구하기 힘든 ‘두쫀쿠’ 물량 확보를 위해 안간힘을 쓰고 있는 것으로 알려졌다. 이밖에 적십자사는 추첨을 통해 K팝 남자 아이돌 ‘엔하이픈’ 멤버들의 포토 카드 세트를 증정한다. 이달 13일 엔하이픈의 소속사 빌리프랩과 업무협약(MOU)을 체결하며 젊은 세대의 헌혈 참여를 이끌기로 했다.
1965년 7월생으로 만 60세인 정 장관은 23일 인천 남동구 인천혈액원 헌혈의집을 방문한 뒤 헌혈에 참여했다. 이 자리에서 “헌혈은 수술과 응급환자 치료에 필수적인 혈액을 안정적으로 공급하기 위한 가장 중요한 국민 참여”라며 건강한 국민의 헌혈 동참을 당부했다.
지난해 헌혈률 5.6%…주요국 대비 높은 편, 회사원 많아
헌혈은 만 16세 이상 69세 이하로서 남성은 50㎏ 이상, 여성은 45㎏ 이상이면 참여할 수 있다. 모바일 또는 실물 신분증을 지참해 현장을 방문하면 된다. 외국을 다녀왔다면 귀국 후 4주 지나면 된다. 이밖에 자격 조건은 가까운 헌혈의 집 또는 적십자사 홈페이지에서 확인할 수 있다.
지난해 헌혈은 2839만 6320건 진행돼 헌혈률은 5.6%(총인구 5111만여 명)로 집계됐다. 2024년 기준 주요국의 헌혈률은 일본 4%, 프랑스 3.9%였다. 지난해 국내 헌혈자의 연령대는 20대 33.7%(956만 건), 16~19세 18.6%(529만 건), 40대 17.5%(498만 건) 순이었다.
직업별로는 회사원이 35.6%(101만 2067건)로 가장 많았고 학생 33.7%(95만 8053건), 군인 11.8%(33만 5758건)로 뒤를 이었다. 정부는 지방정부·공공기관 릴레이 헌혈을 추진하는 한편 헌혈 동참을 위한 대국민 홍보를 강화한다는 계획이다.
