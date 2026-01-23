서울여자대학교, AI 시대 맞아 ‘AX 비전’ 선포

서울여자대학교가 AI 시대를 직면한 대학의 근본적인 역할과 교육 가치를 재정의하는 ‘AX(AI Transformation) 비전’을 선포했다.
서울여자대학교는 지난 22일, 서울여대 50주년 기념관 국제회의실에서 주요 내외빈과 교직원, 학생 등 200여 명이 자리를 가득 메운 가운데 ‘서울여자대학교 AX 비전 선포식’을 개최했다.
서울여대는 새로운 AX 선도대학의 포부를 담은 슬로건으로 ‘AI to Learn, Human to Share(인간의 성장을 돕는 AI, 공동체를 잇는 인간)’, 그리고 ‘사람을 향한 기술로 사회혁신을 이끄는 대학’을 AX 비전으로 발표했다.
행사에는 김경진 학교법인 정의학원 이사장을 비롯해 우원식 국회의장과 오승록 노원구청장, 오금란·서준오 서울시의원, 이용관 블루포인트 대표, 윤도영 광운대학교 총장이 축사를 전하고, 지역 대학 총장과 정·관계, 산업계·학계 관계자들이 대거 참석했다. 서울여대는 이번 비전 선포를 기점으로, 인간 중심의 AI 시대의 방향을 제시하는 중추적인 역할을 수행하며 대학의 성장을 이어갈 계획이다.
이윤선 총장은 “기술의 발전 속도가 빠를수록, 대학은 발전의 방향이 맞는지 질문해야 한다”며 “AI 시대에 서울여대의 언어는 속도와 효율의 시대 한가운데서 다시 사람과 방향, 그리고 책임을 말하는 것”이라고 강조했다.
또한 ‘나’의 가치만큼 ‘우리’의 가치를 중심에 두어 온 서울여대의 교육 철학을 소개하며 “AI는 인간을 대체하기 위한 도구가 아니라 인간의 성장을 돕기 위한 기술이고, 인간은 그 성장을 혼자 소유하는 존재가 아니라 공동체와 나누는 존재여야 한다는 철학을 기반에 두고 AI 시대의 교육을 세우겠다”고 선언했다.
서울여대가 제시한 AX 비전은 ▲인간 가치 우선 ▲사회 혁신 지향 ▲참여와 경험 중심 ▲융합과 협력 교육 ▲여성 리더십과 포용성 강화 ▲연구·교육·행정 연동 ▲글로벌 협력 기반의 AI 교육 7대 원칙을 중심으로 운영될 예정이다.
박남춘 기획처장은 이어 구체적인 ‘AX 추진 전략’을 발표했다. 서울여대는 데이터 기반의 개인화된 학습 지원 시스템을 고도화하고, 총장 직속 AX 컨트롤 타워 설치, AI 융합 교육을 선도하는 학사 구조로의 혁신, 데이터 중심의 지능형 행정 혁신, 전공의 경계를 넘나드는 AI 융합 커리큘럼과 초연결형 교양 융합 AX 체계 구축 등을 추진할 예정이다.
박남춘 처장은 “서울여대는 학내 행정 시스템부터 교수법까지 전 영역에 걸쳐 혁신을 단행해 AI 시대 대학의 새로운 표준을 만들겠다”고 포부를 밝혔다.
댓글 0