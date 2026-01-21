ADHD 진단 받은 청소년…성인된 후 ‘비만’ 가능성 높아

ADHD 소아·청소년 3만4800명 12년간 추적
6~11세 ADHD 진단, 성인기 BMI 1.5배 높아
메틸페니데이트 치료군, 성인기 비만 1.6배↑
집중력 향상 목적 메틸페니데이트 사용 위험
국내 대규모 인구 기반 연구에서 소아기에 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)를 진단받은 경우, 성인이 된 이후 체질량지수(BMI)가 상대적으로 높게 나타나는 경향이 관찰됐다.
이 같은 경향은 ADHD 치료 과정에서 메틸페니데이트를 1년 이상 사용한 집단에서 더 뚜렷했다.
박상민 서울대병원 가정의학과 교수와 송지훈 고려대 구로병원 연구교수 연구팀은 국민건강보험공단 자료를 활용해 2008년부터 2013년 사이 ADHD를 새롭게 진단 받은 소아·청소년 3만4850명을 성인기(20~25세)까지 최대 12년간 추적 분석한 후향적 코호트 연구 결과를 21일 발표했다.
ADHD는 주의력 저하와 과잉행동, 충동성을 특징으로 하는 대표적인 소아·청소년기 신경발달질환이다. 메틸페니데이트는 증상 조절에 효과적인 1차 치료제로 널리 사용되고 있으나 성장기에 ADHD 진단과 치료를 받은 경험이 성인이 된 이후까지 신체 지표와 어떤 연관성을 보이는지에 대해서는 장기 추적 근거가 충분하지 않았다. 연구팀은 이에 ADHD 진단과 치료 경험이 성인기 비만(BMI)과 키에 어떤 관련성을 보이는지 분석했다.
연구팀은 ADHD를 진단받은 소아(6~11세) 1만2866명과 청소년(12~19세) 2만1984명을 분석 대상으로 삼아, 성인기에 시행된 국가건강검진 자료를 바탕으로 BMI와 키를 평가했다. ADHD가 없는 대조군은 연령과 성별, 소득 수준을 기준으로 1대 1로 매칭해 비교했으며, 메틸페니데이트 사용 여부는 ADHD 진단 이후 4년간의 누적 처방 기록을 기준으로 분류했다.
분석 결과, 소아기(6~11세)에 ADHD를 진단받은 사람들은 ADHD가 없는 대조군보다 성인기 평균 BMI가 유의하게 높았으며(24.3㎏/㎡ vs 23.3㎏/㎡), 과체중·비만에 해당할 가능성도 약 1.5배(AOR 1.51) 높게 관찰됐다.
이러한 경향은 메틸페니데이트 치료를 받은 경우 더 뚜렷했다. ADHD 진단 후 메틸페니데이트 치료를 받은 경우, 성인기에 과체중·비만으로 분류될 가능성이 대조군보다 약 1.6배(AOR 1.60) 높았고, 치료 기간이 1년 이상인 집단에서 평균 BMI가 가장 높게 나타났다.
키의 경우 ADHD 진단 여부만으로는 성인기 평균 신장에 차이가 없었으며, 메틸페니데이트 치료군에서 평균 신장이 소폭 낮게 나타났으나 여성에서도 차이는 1㎝ 미만으로 임상적 의미는 제한적이었다.
연구진은 이번 결과가 직접적인 인과관계를 의미하는 것은 아니며, 성장기 ADHD 진단 및 치료 경험과 성인기 체중·키 지표 사이의 연관성이 관찰된 결과라고 설명했다. 장기간 치료가 이뤄지는 경우, 증상 조절과 함께 체중과 성장 지표를 함께 살펴볼 필요성을 시사한다는 점에서 의미가 있다.
송지훈 연구교수는 “메틸페니데이트는 ADHD 증상 조절에 효과적인 치료제이며, 이번 연구 결과가 치료 중단을 의미하는 것은 아니다”며 “다만 성장기 ADHD 환자에서 장기간 치료가 이뤄지는 경우 체중과 키 변화를 정기적으로 살펴보는 관리가 중요함을 시사한다”고 말했다.
박상민 교수는 “전문의의 진료와 처방 없이 학업 성취나 집중력 향상을 목적으로 메틸페니데이트를 사용하는 비의료적 사용은 체형 발달과 키 성장에 바람직하지 않은 영향을 미칠 수 있다”며 주의를 당부했다.
