부천 금은방 女주인 살해 ‘43세 김성호’ 신상 공개

경기 부천시 한 금은방에 침입해 여성 업주를 살해하고 귀금속 등을 강취한 혐의(강도살인)로 구속된 김성호 씨(43)의 신상정보가 공개됐다.
경기남부경찰청은 20일 신상정보공개심의위원회를 열고 중대범죄신상공개법 제4조에 따라 김 씨의 얼굴, 성명, 나이 등 신상정보를 공개하기로 했다고 밝혔다.
경찰은 이날부터 다음달 19일까지 경기남부경찰청 누리집에 30일 동안 김 씨의 신상정보를 게시할 예정이다.
앞서 김 씨는 이달 15일 오후 부천시 원미구 상동 한 금은방에서 50대 업주를 흉기로 찔러 살해한 뒤 2000만 원 상당의 귀금속과 금고 내에 있던 현금 200만 원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있다.
흉기에 찔린 업주는 가슴 부위 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 같은 날 결국 숨졌다.
경찰 조서에서 김 씨는 “빚이 많아 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려져 있다. 경찰은 김 씨에 대한 구속영장을 신청했고, 18일 법원은 “증거 인멸과 도주 우려”를 이유로 구속영장을 발부했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
