‘국민치약’ 2080, 中제조품 87% 금지성분…식약처 “인체 무해”

20일 오후 양천구 서울지방식약청 브리핑실에 트리클로산이 검출된 애경 2080치약이 진열돼 있다. 2026.1.20 뉴스1
20일 오후 양천구 서울지방식약청 브리핑실에 트리클로산이 검출된 애경 2080치약이 진열돼 있다. 2026.1.20 뉴스1


국내에서 사용이 금지된 성분이 발견돼 논란이 된 중국산 2080 치약 6개 제품을 전수조사한 결과 87%에서 문제가 된 ‘트리클로산’이 검출됐다. 다만 검출 함량이 인체에 해를 끼칠 가능성은 낮은 것으로 보건당국은 판단했다.

식품의약품안전처는 20일 애경산업의 2080 수입 치약 전 제품과 국내 제조 치약에 대한 트리클로산 검사 결과를 발표했다. 중국에서 제조한 6종의 870개 제조번호 제품 중 754개(86.7%)에서 트리클로산이 최대 0.16% 검출됐다. 국내에서 만든 128종에선 해당 성분이 검출되지 않았다.

트리클로산은 주로 세척·소독제 등으로 쓰인다. 2016년 전까지는 국내서도 치약 제품에 0.3%까지 사용지만, 이후 소비자 안전을 위해 사용을 제한했다. 조사 결과 중국 제조사인 도미사가 2023년 4월부터 치약 제조 장비 세척을 위해 사용한 트리클로산이 치약에 섞인 것으로 확인됐다.

식약처는 “트리클로산 함유량이 0.3% 이하면 인체 위해 발생 우려는 낮다”고 설명했다. 이날 브리핑에서 김규봉 단국대 약학과 교수는 “트리클로산은 체내에서 빠르게 제거돼 축적 가능성이 낮다”며 “한국 외 다른 나라에서는 치약에 트리클로산을 활용한다”고 설명했다. 유럽과 캐나다, 중국 등에서는 트리클로산이 0.3% 이하면 안전한 수준으로 평가하고 있다.
식약처는 모든 수입 치약에 대해 트리클로산 함유 여부를 전수조사하는 등 검사를 확대할 방침이다. 애경산업에 대해선 회수 절차 미준수, 수입품 품질 관리 미흡 등에 책임을 물어 행정처분을 내리기로 했다.

애경산업은 “이번 일을 계기로 모든 제품에 대해 품질 관리 및 생산 전 과정을 철저히 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다”며 “현재 진행되고 있는 회수 절차에도 문제가 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

