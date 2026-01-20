‘국민치약’ 2080, 中제조품 87% 금지성분…식약처 “인체 무해”

국내에서 사용이 금지된 성분이 발견돼 논란이 된 중국산 2080 치약 6개 제품을 전수조사한 결과 87%에서 문제가 된 ‘트리클로산’이 검출됐다. 다만 검출 함량이 인체에 해를 끼칠 가능성은 낮은 것으로 보건당국은 판단했다.
식품의약품안전처는 20일 애경산업의 2080 수입 치약 전 제품과 국내 제조 치약에 대한 트리클로산 검사 결과를 발표했다. 중국에서 제조한 6종의 870개 제조번호 제품 중 754개(86.7%)에서 트리클로산이 최대 0.16% 검출됐다. 국내에서 만든 128종에선 해당 성분이 검출되지 않았다.
트리클로산은 주로 세척·소독제 등으로 쓰인다. 2016년 전까지는 국내서도 치약 제품에 0.3%까지 사용지만, 이후 소비자 안전을 위해 사용을 제한했다. 조사 결과 중국 제조사인 도미사가 2023년 4월부터 치약 제조 장비 세척을 위해 사용한 트리클로산이 치약에 섞인 것으로 확인됐다.
식약처는 “트리클로산 함유량이 0.3% 이하면 인체 위해 발생 우려는 낮다”고 설명했다. 이날 브리핑에서 김규봉 단국대 약학과 교수는 “트리클로산은 체내에서 빠르게 제거돼 축적 가능성이 낮다”며 “한국 외 다른 나라에서는 치약에 트리클로산을 활용한다”고 설명했다. 유럽과 캐나다, 중국 등에서는 트리클로산이 0.3% 이하면 안전한 수준으로 평가하고 있다. 식약처는 모든 수입 치약에 대해 트리클로산 함유 여부를 전수조사하는 등 검사를 확대할 방침이다. 애경산업에 대해선 회수 절차 미준수, 수입품 품질 관리 미흡 등에 책임을 물어 행정처분을 내리기로 했다.
애경산업은 “이번 일을 계기로 모든 제품에 대해 품질 관리 및 생산 전 과정을 철저히 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다”며 “현재 진행되고 있는 회수 절차에도 문제가 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
