경북, 음원-캐릭터 등 ‘대학생 지재권’ 지원

‘K-U시티 문화콘텐츠’ 대학 모집
경북도는 다음 달 6일까지 ‘K-U시티 문화콘텐츠 활성화 사업’ 참여 대학을 모집한다. 이 사업은 청년이 지역을 떠나지 않고 삶의 터전에 안착할 수 있는 실질적인 해법을 마련하기 위해 추진한다. 도는 일자리가 있어도 문화가 없으면 청년은 머물지 않는다는 현장의 목소리를 반영해 대학의 전문 역량과 지역 자원을 결합하는 데 역량을 집중한다.
3곳 선정해 최대 1억3000만원 지급
공모 대상은 지역 고유의 가치를 발굴하고 청년 문화 생태계를 설계할 수 있는 경북 소재 대학이다. 도는 총 3개 대학을 선정해 1곳당 7000만 원에서 1억3000만 원까지 사업비를 차등 지원한다.
선정 대학은 지역의 정주 매력을 높일 맞춤형 문화 소프트웨어를 직접 기획해 현장에 구현할 수 있다. 사업 참여는 지방보조금 관리시스템(보탬e)을 통해 신청할 수 있으며, 최종 선정 결과는 3월 중 공개한다.
도는 일회성 축제 중심의 행사를 지양하고 음원·캐릭터·영상 포트폴리오 등 영구 활용이 가능한 지식재산권(IP) 확보를 우선해 지속 가능한 문화적 기반 조성에 주력할 방침이다. 또 인구 소멸 지역을 대상으로 한 순회 프로그램을 필수적으로 운영해 지역 간 문화 불균형을 해소한다는 구상이다.
이상수 경북도 지방시대정책국장은 “지방시대의 완성은 청년들이 지역에서 머물고(住), 배우고(敎), 삶을 즐기는(樂) 완벽한 정주 환경을 갖추는 데 있다”며 “대학의 혁신 역량이 지역 곳곳에 뿌리내려 경북을 대한민국에서 가장 젊고 활기찬 고장으로 만들 것”이라고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0