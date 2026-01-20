광주-전남 행정통합법, 내달 초까지 시민의견 듣는다

27개 시군구에서 공청회
광주서도 특별법-의견 청취회 개최
전남도의회, 행정통합 특별반 구성
민간 협력기구 결성해 공론화 나서
광주시와 전남도가 늦어도 다음 달 초까지 27개 시군구 주민을 대상으로 광주·전남 특별시 행정통합을 위한 특별법 공청회를 열어 법안을 설명하고 의견을 수렴한다.
광주시는 19일 오후 4시 30분 동구청 대회의실에서 행정통합 특별법 설명회와 주민 의견 청취 등을 위한 공청회를 개최했다. 공청회에는 강기정 광주시장과 이정선 광주시교육감 등이 참석했다.
시는 22일 오후 5시 서구 풍암동 서빛마루 문화예술회관에서, 23일 오후 4시 30분 광산구청 윤상원홀에서 공청회를 연다. 이어 27일 오후 3시 북구 양산동 북구문화센터에서, 28일 오후 4시 남구 구동 빛고을시민문화관에서 공청회를 개최할 예정이다.
전남도는 19일 오전 10시 영암군청소년센터 공연장에서 행정통합 공청회를 열었다. 공청회에는 김영록 전남지사와 김대중 전남도교육감 등이 참석했다. 도는 20일 오전 10시 장성문화예술회관, 21일 오후 2시 신안군청, 같은 날 오후 4시 30분 목포시민문화체육센터, 23일 오후 3시 장흥군민회관에서 행정통합 공청회를 진행할 계획이다. 전남도 관계자는 “늦어도 2월 초까지 전남 22개 시군 주민을 대상으로 행정통합 공청회를 모두 마쳐 폭넓은 의견을 들을 계획”이라고 말했다.
정부는 광역 지방정부 통합 시 적용되는 인센티브로 △연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원 규모의 재정 지원 △통합특별시의 법적 위상을 서울특별시에 준하는 수준으로 격상 △공공기관 이전 시 통합특별시에 우선권 부여 △기업하기 좋은 창업 중심 도시 조성을 위한 다양한 지원 방안을 제시했다. 이러한 지원 내용을 담은 특별법은 다음 달 국회를 통과할 예정이다.
광주시와 전남도는 주민들이 공청회에서 제안한 의견을 특별법에 반영할 방침이다. 양 시도는 27개 시군구 주민 공청회는 물론 각종 직능단체 공청회 등 다양한 소통 창구를 통해 주민 의견을 폭넓게 수렴해 반영하려고 노력하고 있다. 공청회 과정에서는 다양한 목소리가 나올 것으로 전망된다. 광주시의회와 전남도의회도 행정통합을 위한 간담회를 잇달아 열며 대응에 나섰다.
전남도의회는 이날 전남도와 행정통합 관련 3차 간담회를 개최했다. 도의회는 광주·전남 행정통합 특별반을 구성해 광주시의회와의 협력 등 대응 방안을 마련하고 있다. 광주·전남 행정통합을 주도할 민간 협력기구도 결성됐다. 광주시와 전남도는 16일 김대중컨벤션센터에서 광주·전남 행정통합 추진 범시도민협의회 발대식을 열고 통합 광역지방정부 탄생을 위한 시도민 역량 결집에 나섰다. 협의회에는 강 시장과 김 지사를 비롯해 시도교육감, 시도의회 의원, 협의회 공동대표와 위원 등 500여 명이 참여해 행정통합 공론화와 사회적 합의를 이끄는 역할을 맡는다.
강 시장은 “행정통합은 더 이상 늦출 수 없는 과제로, 시도민과 함께 빠르게 나아가야 할 때”라며 “충분한 공론화와 합의를 거쳐 국가 균형발전과 지역 경쟁력을 높이는 방향으로 행정통합을 성공시키겠다”고 말했다.
김 지사는 “행정통합은 단순한 행정조직 개편이 아니라 호남 부흥의 새 역사를 여는 출발점”이라며 “중앙정부와 국회의 전폭적인 지원 속에서 재정 특례와 권한 이양이라는 확실한 동력을 확보한 만큼, 절차적 정당성을 충실히 지키며 시도민과 끝까지 소통하겠다”고 말했다.
댓글 0