“AI 영화, 상상력의 벽 허물어”

서울시, 영화센터 키우고 XR센터 추진
AI 확산 속 영화 제작 환경 변화
서울영화센터서 현장 논의
서울시, 창작자 교육-교류 기능 강화… XR센터 등 공공 문화공간 활용 확대
“제임스 캐머런 감독과 여러분 간의 차이는 이제 ‘상상력’뿐입니다. 인공지능(AI) 기술의 발전이 영화 산업에서 자본의 벽을 허물고 있기 때문입니다.”
13일 서울 중구 서울영화센터 지하 1층 상영관 1관에서 열린 ‘2026 AI 시네마 콘퍼런스’에서 기조연설자로 나선 신철 집행위원장은 할리우드 거장 캐머런 감독을 예로 들며 거대 자본과 기술을 전제로 했던 영화 제작 환경이 AI로 빠르게 바뀌고 있음을 설명했다. 소수의 대형 제작자만 가능했던 상상력이 개인 창작자에게도 열리고 있다는 뜻이었다.
166석 규모 상영관에는 AI 연구자와 영화과 학생, 예비 창작자들이 가득했다. 강연자의 설명을 받아 적거나 발표 자료를 촬영하는 모습이 곳곳에서 이어졌다.
● AI 확산 속 달라지는 영화 제작 현장
AI 기술이 영화 제작 환경을 빠르게 바꾸는 가운데 영화인과 시민이 함께 미래 창작 방식을 논의하는 공개 행사가 열렸다. 이번 콘퍼런스는 동국대 라이즈산업단과 서울영화센터 등이 공동 기획했다.
행사장에는 학계와 영화계, 기술 분야 관계자들이 함께 자리했다. 세션이 끝난 뒤에는 감독들에게 직접 질문을 던지려는 참석자들이 통로에 줄을 서기도 했다. AI가 스토리 개발과 연출, 편집 과정에 실제로 어떻게 쓰이는지를 묻는 질문이 이어지면서 강연은 예정 시간을 넘겨 진행됐다.
연사로는 영화 ‘엽기적인 그녀’(2001년)를 기획·제작한 영화 제작기획사 ‘신씨네’ 대표이자 부천국제판타스틱영화제 집행위원장인 신 위원장을 비롯해 AI 단편영화 ‘마테오’와 ‘목격자’로 AI 국제영화제 대상을 받은 양익준 감독, 드라마 ‘착한 여자 부세미’와 ‘유괴의 날’을 연출한 박유영 감독이 참여했다. 신 위원장은 젊은 시절 영화를 만들기 위해 자본을 구하러 다녔던 경험을 털어놓으며 “AI는 창작자들이 자본에 가로막혀 펼치지 못했던 상상력을 실현할 수 있는 발판”이라고 말했다. 이어 “창작자의 권리를 보호하는 선에서 AI 기술을 배우고 책임 있게 활용해야 한다”고 강조했다.
양 감독은 “기존 영화가 촬영과 대규모 협업의 영역이라면, AI 영화는 생성 기반으로 한 명의 창작자가 연출과 시나리오, 편집을 아우르는 방식”이라며 “왜 이 영화를 실사가 아닌 AI로 만들어야 하는지를 설명할 수 있어야 한다”고 말했다.
● 올해 마포에 XR센터 개관 예정
서울시는 이번 AI 시네마 콘퍼런스를 단발성 행사가 아니라 영화 산업 변화에 대응하기 위한 정책 실험의 하나로 보고 있다. AI 기술이 영화 제작 전반으로 확산되는 상황에서 창작자와 시민이 함께 변화의 방향을 논의할 수 있는 공공 플랫폼을 만들겠다는 구상이다.
서울영화센터는 이런 구상의 거점이다. 시는 이 공간을 영화 상영 중심 시설이 아니라 신진 창작자 교육과 산업 교류, 시민 대상 콘텐츠 교육을 아우르는 복합 거점으로 활용할 방침이다. AI, 온라인동영상서비스(OTT) 등 환경 변화에 맞춘 교육 프로그램과 창작자 교류 행사도 순차적으로 확대한다.
이와 더불어 올해 마포구 디지털미디어시티(DMC) 일대에 서울XR(확장현실)센터를 열어 XR 기업을 지원하고 시민 체험 공간도 함께 운영할 예정이다. 영화·영상·XR을 잇는 공공 거점을 통해 콘텐츠 산업 육성과 시민 문화 향유를 동시에 추진하겠다는 취지다. 시 관계자는 “AI 시네마 콘퍼런스는 기술 변화 속에서 영화인의 성장과 시민 문화 교육을 함께 고민한 사례”라며 “앞으로도 공공 공간을 활용해 창작 환경 변화에 대응하는 프로그램을 이어갈 것”이라고 말했다.
댓글 0