[서대문구] 개인 체력 측정해 맞춤운동 처방

체력 관리 돕는 ‘체력인증센터’ 문 열어
체력 좋아지면 1만 포인트 혜택
서대문구(구청장 이성헌)가 최근 서대문구보건소 6층에 체력인증센터를 개소했다. 주민의 규칙적인 운동 습관 형성과 체력 향상을 돕게 될 체력인증센터는 120㎡ 규모의 전용 공간에 △체성분 측정기 △악력기 △심폐지구력 측정 장비 등을 갖추고 있다.
이용 희망 주민은 ‘손목닥터9988’ 앱(App)을 통해 예약 후 방문하면 된다. 19세 이상 서대문구민과 서울시 생활권자가 대상. 근력, 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성 등을 측정해 연령대별 결과에 따라 체력등급(1∼6등급)을 부여하고 이후 개인 체력 수준과 건강 상태를 고려해 맞춤형 운동을 처방해준다.
보건소 건강증진 프로그램과 연계한 관리 서비스도 지원한다. 주민들의 꾸준한 운동 실천을 위해 체력측정 결과가 ‘손목닥터9988’ 앱에 연동되고 측정 6개월 후 체력등급이 향상되면 연간 최대 1만 포인트의 혜택도 제공한다.
이 구청장은 “자신의 체력 수준을 정확히 알고 이에 맞는 운동을 할 수 있도록 돕는 생활밀착형 건강관리 공간이 문을 열었다”면서 “주민이 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0