“9만원 객실→90만원”… BTS 공연 소식에 ‘바가지’ 기승

BTS의 부산 공연 일정이 공개되자 일부 숙박업소의 객실 요금이 최대 10배 가까이 오르며 논란이 일고 있다. 예약 취소를 요구받았다는 주장까지 나오면서, 공연 특수를 노린 ‘바가지’ 숙박비가 또다시 도마 위에 올랐다.
BTS는 4월 9일 경기 고양종합운동장에서 투어의 포문을 연 뒤 북미와 유럽, 남미, 아시아 등 전 세계 34개 도시에서 총 79회 공연을 진행할 예정이다.
국내에서는 비수도권 지역 가운데 부산이 유일한 개최지로, 6월 12일과 13일 이틀간 공연이 열린다. 특히 13일은 BTS의 데뷔일이자 멤버 지민과 정국의 고향이 부산이라는 점에서 팬들의 관심이 집중되고 있다.
문제는 공연 일정이 발표된 직후부터 나타난 숙박 요금 급등 현상이다. 부산 공연 소식이 전해진 뒤 해운대 등 주요 관광지 일대 숙박업소의 객실 요금은 평소보다 최대 10배 가까이 치솟았다.
일부 호텔의 경우 공연 일정 공개 후 4~5시간 만에 온라인 예약 가능 객실이 대부분 소진됐다. 숙박 예약 중개 플랫폼에서는 평소 9만 원대이던 객실이 공연 기간 동안 90만 원 선까지 오르는 사례도 확인됐다. 온라인 커뮤니티에는 “이미 예약한 객실에 대해 취소 요청을 받았다”는 글도 잇따라 올라왔다.
한 예약자는 호텔 측이 보낸 문자 메시지를 공개했다. 호텔은 메시지에서 “BTS 부산 콘서트 일정이 발표된 뒤 예약이 동시에 수백 건 접수됐다”며 “객실 수를 초과해 이용 가능한 방이 없어 예약 취소를 부탁드린다”고 안내했다. 이에 예약자는 “이미 방을 확보했는데 왜 취소해야 하느냐”며 “요금을 올리기 위한 조치 아니냐”고 항의했다.
부산 숙박 요금 논란은 이번이 처음은 아니다. 2022년 부산 엑스포 유치 기원 차원에서 BTS 무료 콘서트가 열렸을 당시에도 숙박비가 최대 30배까지 급등해 거센 비판을 받은 바 있다.
이 같은 상황이 반복되자 BTS 팬들은 ‘착한부산숙소리스트’라는 해시태그를 활용해 합리적인 가격의 숙소 정보를 공유하는 한편, 과도한 요금을 책정한 숙소 사례를 함께 알리고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0