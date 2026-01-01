본문으로 바로가기
사회
억새로 표현한 억센 말의 힘
동아일보
입력
2026-01-16 04:30
2026년 1월 16일 04시 30분
양회성 기자
15일 서울 마포구 월드컵공원 유니세프광장에서 한 시민이 억새로 만든 말 조형물을 바라보고 있다. 서울시 서부공원여가센터는 ‘붉은 말의 해’인 2026년 병오년(丙午年)을 맞아 약 4t의 억새로 만든 4.5m 높이 말 두 마리를 3월 31일까지 전시한다. 2018년부터 공원 억새를 재활용해 연초마다 그해를 상징하는 동물을 만들어 선보이고 있다.
#월드컵공원
#유니세프광장
#병오년
#억새
#말 조형물
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
