‘소재 불명’ 경남 미취학 아동, 베트남서 찾았다…알고보니

새 학기 학교에 나오지 않는 등 장기간 소재가 확인되지 않던 미취학 아동이 모친과 함께 베트남에서 안전한 상태로 발견됐다.
14일 경남경찰청은 도내 미취학 아동 A 군을 지난 9일 베트남 현지에서 찾았다고 밝혔다.
A 군은 지난해 3월 초등학교에 취학하지 않아 학교 측이 경찰에 수사를 의뢰하면서 소재 확인 대상에 올랐다.
경찰은 A 군이 베트남으로 출국한 것을 파악해 주호치민대한민국총영사관에 협조를 요청했다.
담당 영사는 경찰에서 제공받은 A 군 소재에 대한 단서를 토대로 호치민에서 차량으로 8시간가량 떨어진 곳으로 향했다. 영사는 현지 파출소·출입국사무소의 공조를 받아 A 군의 주거지를 확인했다. 이후 슈퍼, 약국 등 주변 탐문을 통해 해당 지역 소재 초등학교에 재학 중인 A 군을 발견했다.
A 군은 모친과 함께 베트남에 안전하게 거주 중이었다. A 군의 모친이 일신상의 사유로 모국에 귀국하면서 국내에서는 소재 파악이 어려웠던 것으로 알려졌다.
김종철 경남경찰청장은 “이번 건은 현지 베트남·해외공관과의 국제 협력의 결과물”이라며 “해외에 체류 중인 아동의 안전 여부를 끝까지 확인한 점에서 의미가 크다”고 말했다.
경남청은 A 군 등 지난해 수사 의뢰된 소재 미확인 아동 총 20명의 소재와 안전을 모두 확인했다고 밝혔다.
경남청은 이달 2일부터 2개월간 예비 소집 불참 아동에 대한 합동점검을 진행 중이다. 지자체·교육청·아동보호전문기관 등 유관기관과 협업을 통해 아동의 안전 확보에 나설 계획이다.
