“5만원 준대서” KT 사옥 폭파 협박글 고교생 붙잡혀

경기 성남시 분당 KT 사옥 등을 폭파하겠다며 100억 원을 요구하는 글을 올린 협박범은 고등학생이었던 것으로 파악됐다. 그는 보안 메신저를 통해 모르는 사람으로부터 5만 원을 받고 범행했다고 진술했다.
경기 분당경찰서는 공중 협박 혐의로 고교생 김모 군(18)을 조사 중이라고 14일 밝혔다. 김 군은 5일부터 11일까지 KT 분당 사옥과 강남역, 부산역, 천안아산역 등 6곳을 폭파하겠다는 협박글을 인터넷에 올린 혐의를 받고 있다. 그는 별다른 인증 절차 없이 글을 쓸 수 있는 인터넷 사이트 게시판을 골라 폭파 협박글을 올린 것으로 알려졌다.
김 군은 5일 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 “분당 KT 사옥에 폭탄을 설치해 놓았으며 오후 9시에 폭파할 예정”이라면서 “100억 원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”고 글을 썼다. 이어 자신을 ‘김OO’이라고 밝히며 같은 명의 토스뱅크 계좌번호를 기재하기도 했다.
김 군의 협박은 여기서 멈추지 않았다. 그는 강남역, 천안아산역과 방송국 등을 상대로도 폭파 협박을 했다. 그는 각 협박 글에서 “KTX에 탔는데 승무원이 물을 주지 않는다. 역사를 폭파하겠다”, “편파 방송에 대해 사과하지 않으면 방송국을 폭파하겠다” 등의 내용을 적었다. 당시에는 이들 사건 간에 연관성이 크게 나타나지 않았지만 경찰에 붙잡힌 김 군이 혐의를 자백하면서 모두 김 군의 소행인 사실이 드러났다.
김 군은 가상사설망(VPN)을 통해 우회해 해외 인터넷주소(IP주소)를 이용한 뒤 익명 게시판 등에 협박 글을 썼다. 경찰은 김 군이 자신의 존재를 숨기고 단서를 남기지 않기 위해 이 같은 방식을 택한 것으로 보고 있다.
이와 관련해 김 군은 폭파 협박 과정에서 메신저 애플리케이션인 ‘디스코드’를 활용했다고 진술한 것으로 알려졌다. 디스코드의 다른 이용자인 ‘김OO’과 시비가 붙자 그를 곤란하게 할 목적으로 명의를 도용해 범행을 저지르기 시작했다는 것. 경찰에 따르면 이런 허위 폭파 협박 신고 범죄는 디스코드에서 유행처럼 번지고 있는 것으로 알려졌다.
김 군은 경찰 조사에서 “여행 경비를 벌기 위해 범행했다”고 진술했다. 김 군은 분당 KT 사옥 폭파 협박의 경우 디스코드에서 알게 된 신원미상의 인물로부터 범행 권유와 5만 원을 받았고, 이후 다른 사람에게 2만5000원을 주고 범행을 교사했다고 주장했다. 경찰 관계자는 “김 군이 실상 돈을 받아 챙긴 사건은 분당 KT 사옥 폭파 1건뿐”이라며 “김 군을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획”이라고 말했다.
