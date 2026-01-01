“필기 노트는 ‘공부 내비’… 초등 3학년부턴 학습 계획 짜세요”

‘초등 공부 정리의 기술’ 책 펴낸 이주영 서울 잠현초 교사
고학년 되기 전에 학습 습관 길러야… 어떤 과목 공부할지 스스로 정하고
시간 분배하며 ‘메타인지’ 능력 키워… 노트 필기 연습하면 개념 정리 효과
겨울방학은 새로운 학년으로 올라가기 전 학습 습관을 다잡을 수 있는 소중한 기회다. 중고교생은 대부분 대학입시나 상급학교 진학을 대비해 학원을 다니는 등 겨울방학 동안 학업에 매진하지만 초등학생은 그렇지 않을 때가 많다. 어릴 때 학습 습관을 제대로 만들어야 중고교에 진학한 뒤에도 이어진다. 적어도 초등학교 3학년부터는 구체적인 학습 계획을 세우고 수업 중 필기하는 법도 연습해야 고학년에서도 과정을 따라갈 수 있다.
이주영 서울 잠현초등 교사(사진)에게 초등학생에게 도움이 될 만한 학습 계획 수립과 노트 필기법에 대해 들었다. 교원 재직 11년 차인 이 교사는 학생이 스스로 공부하는 힘을 기를 수 있는 해법을 담은 저서 ‘초등 공부 정리의 기술’을 펴냈다.
―초등 3학년부터는 왜 학습 계획을 세워야 하나.
“3학년은 1, 2학년과 달리 사회와 과학 등 과목이 늘고 내용이 어려워진다. 무엇을 어떻게 공부할지 계획하지 않으면 시간을 무의미하게 흘려보내고 어려운 과목은 공부하지 않게 된다. 숙제도 늘어나는데 별다른 계획 없이 하루하루 보내다 후회하기도 한다. 이런 경험이 누적되면 고학년 때 학습 습관을 다시 잡기 어렵다.” ―학교, 학원 숙제로 충분하지 않나. 학습 계획을 꼭 세워야 하나.
“숙제가 곧 공부는 아니다. 학습 계획을 세우면 숙제 이외에도 복습 등 스스로 공부할 시간을 더 마련해 깊이가 달라진다. 계획을 세우려면 먼저 자신이 특정 과목 학습 시간이 얼마나 걸리는지, 어떤 공부를 먼저 해야 하는지 고민해야 하므로 ‘메타인지’ 능력을 기를 수 있다. 내가 무엇을 알고 모르는지 파악하는 힘을 뜻하는 메타인지 능력은 성적을 결정하는 핵심이다. 또 스스로 세운 계획을 지켰을 때 느끼는 효능감도 크다. 성공 경험이 쌓여야 학습 습관을 만들 수 있다. 학습 계획 수립을 제대로 연습한 학생은 학습량이 방대해지는 중고교에서도 학업 우선 순위를 정하고 시간을 배분할 수 있다.”
―공부 계획은 어떻게 세우면 되나.
“연간이나 특정 기간 목표를 정하고 월간, 주간, 일간으로 세분화하는 게 좋다. 예비 6학년 학생이라면 겨울방학 목표로 수학 5학년 총정리와 6학년 1학기 예습, 영어 단어 200개 암기, 책 4권 읽기를 설정할 수 있다. 예를 들어 월간 계획의 경우 1월 ‘수학 5학년 과정 복습, 영어 단어 1∼120번, 책 2권’, 2월 ‘수학 6학년 1학기 예습, 영어 단어 130∼200번과 잘 안 외워지는 단어 복습, 책 2권’으로 세울 수 있다. 주간 계획은 월간 목표를 주간 단위로, 일간 계획은 요일별로 수립한다.”
―학습 계획을 수립할 때 유의할 점은….
“우선순위를 정하고 한 가지 학습에 최대 2시간 등으로 한계 시간을 설정한다. 한 과목에 너무 많은 시간을 사용해서 다른 계획을 지키지 못할 수도 있기 때문이다. 실제 공부할 수 있는 시간이 어느 정도인지 파악하는 것도 중요하다. 학원 시간과 식사 시간뿐만 아니라 가족 행사나 여행 등에 필요한 시간을 뺀 실제 가용할 수 있는 시간을 파악해야 한다. 계획을 세울 때는 최상의 컨디션을 가정하지 않고 최소 가능한 분량으로 정한다. 시간이 남아 더 공부할 때 느끼는 성취감이 계획을 지키지 못해 드는 자책감보다 훨씬 좋다. 주말 하루는 비우고 주중에 하지 못한 계획을 보충할 수 있게 한다.” ―휴대전화 등 공부에 방해되는 요인이 많다.
“거실이나 식탁 등에 바구니를 두고 공부 시작 전 휴대전화를 넣어두는 것도 방법이다. 계획한 일을 마치거나 휴식 시간에는 사용할 수 있게 보상과 연결하는 것도 효과적이다. 이런 방식이 어렵다면 학습 시간 동안 휴대전화 사용을 차단하거나 공부 시간을 기록하는 애플리케이션을 활용한다. 초등학생은 집중할 수 있는 시간이 짧아 타이머를 25분으로 맞춰 공부하고 5분간 쉬는 것을 반복하는 것도 도움이 된다.”
―노트 필기를 연습해야 하는 이유는….
“노트 필기는 내가 얼마나 이해하고 있는지를 확인할 수 있는 가장 확실한 방법이다. 필기하다 막힌다면 그건 잘 모르는 부분이다. 노트 필기는 할수록 는다. 초등학생부터 연습하면 학습량이 많아지는 중학교에서 시행착오를 줄일 수 있다. 선생님이 강조한 내용을 필기하지 않는 학생은 대충 듣지만, 필기하는 학생은 시험의 힌트라고 생각하고 바로 적는다. 시험 전에 어디부터 공부해야 할지 모르는 학생이 많은데 필기 노트가 있으면 일종의 내비게이션이 된다. 또 수업 내용을 다시 살피며 교과서에는 빠진 내용을 보충하는 노트 필기는 자연스럽게 복습으로 이어진다. 이 과정이 반복되면 내용이 정리되고 오랫동안 기억에 남는다.”
―수업을 들으며 필기하는 요령은….
“필기는 단순히 받아쓰는 게 아니라 선생님 설명을 머리에 저장하는 기술 중 하나다. 꼼꼼하게 할 시간이 없으니 수업 중에는 간단히 적고, 수업을 마친 뒤 다시 보며 정리한다. 강조한 내용은 별표 등으로 표시하거나 형광펜으로 줄을 긋는다. 선생님이 교과서에 없는 내용을 추가로 설명하거나 비유하는 건 교과서 여백에 간단히 정리한다. 이해가 잘 안 되거나 다시 봐야 할 건 물음표 표시를 해둔다.”
―교과서, 문제집을 공부하며 자신만의 노트로 정리하는 필기법은….
“공부한 내용을 노트에 정리하면 나중에 정리한 내용만 보면 된다. 이런 걸 단권화라고 한다. 교과서 내용을 꼼꼼히 읽으며 굵은 글씨로 써 있거나 자주 반복되는 핵심 개념은 반드시 노트에 필기한다. 헷갈리거나 어렵게 느껴지는 건 스스로 정리하며 쓴다. 교과서 내용뿐 아니라 문제집의 보충 설명이나 자신이 이해한 내용을 덧붙인다. 수학은 특히 왜 틀렸는지를 적어두는 게 좋다. 필기할 때는 너무 형형색색의 필기구로 쓰지 않는다. 기본이 되는 필기는 검정색, 선생님이 설명한 예시나 내가 추가로 찾아본 내용은 파란색, 시험에 꼭 나올 것 같고 주의사항 등은 빨간색으로 적는다.”
―태블릿PC를 활용해 필기하는 것은 어떤가.
“태블릿PC로 필기하면 수정하기 쉽고 교과서나 문제집에서 발췌하고 싶은 내용을 사진으로 찍어 추가할 수 있다. 장점이다. 하지만 태블릿PC로 필기하다 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 받는 상황이 발생하면 집중이 깨질 수 있다. 태블릿PC를 활용해 필기한다면 불필요한 알림은 꺼야 한다. 또 필기할 때는 자판보다는 펜슬을 이용해 손으로 적는 게 좋다. 손으로 직접 써야 뇌가 더 활발하게 움직여 장기 기억에 유리하다는 연구 결과가 많다.”
