[중부판/캠퍼스 소식]한림대 外

O…한림대(총장 최양희)는 13일 춘천 세종호텔에서 ‘강원 RISE 문화관광 분과 포럼’을 가졌다. 이날 포럼에는 한림대, 경동대, 춘천교대, 한라대의 책임 교원 및 교직원, 협업 지방자치단체인 철원군, 정선군, 화천군 관계자들이 참석해 각 대학이 추진 중인 사업의 성과를 공유하고 지·산·학 협력 확대를 위한 소통의 시간을 가졌다.
O…호서대(총장 강일구)는 교내 교수진들의 인공지능(AI) 활용 역량과 수업 혁신 실천 능력 강화를 위해 동계 에듀테크 몰입형 교수 워크숍을 열었다. 워크숍은 생성형 AI와 에듀테크를 수업에 적용하는 방안을 중심으로 구성됐다. 이론 전달보다는 교수진이 직접 참여하는 참여형 프로그램으로 운영해 수업 현장과의 연계성을 높였다.
O…선문대(총장 문성제)는 ‘글로벌 인재 취업 선도대학 사업’의 일환으로 외국인 유학생 대상 현대자동차 아산공장 기업탐방 프로그램을 운영했다. 이 프로그램은 외국인 유학생들이 한국 산업과 기업 문화를 직접 체험하고, 전공과 연계된 직무 이해도를 높일 수 있도록 마련됐다. 16개국 출신 외국인 유학생 40명은 기업 및 공장 소개 브리핑, 홍보관 관람, 차량 생산·조립 공정 견학 등 실제 제조 현장을 중심으로 다양한 프로그램에 참여했다.
O…극동대(총장 류기일)는 강동대, 소피아외국인센터와 함께 외국인노동자를 위한 바리스타 입문 교육 프로그램을 시작했다. 매주 토요일 3회 과정으로 △핸드드립 기초 △에스프레소 추출 △라테 및 다양한 음료 만들기 등 바리스타 기본 기술을 체계적으로 익힐 수 있도록 구성됐다. 이번 바리스타 입문 교육은 지역 대학과 유관기관이 협력해 외국인 주민의 직업교육과 사회통합을 지원하는 모범적인 민관 협력 사례라고 대학 측은 설명했다.
O…충북대(총장 직무대리 박유식) 우선희 교수(식물자원학과)가 (사)한국작물학회 제44대 회장으로 취임했다. 1962년 설립된 한국작물학회는 산학연 협력체계 구축과 활발한 학술 활동을 통해 연구개발, 기술이전, 관련 산업 활성화에 기여해 왔다. 우 교수는 “학문적 깊이와 현장성을 겸비하고 사회와 적극적으로 소통해 국가와 인류의 지속 가능한 식량안보에 기여하는 학회로 발전시키겠다”고 밝혔다.
