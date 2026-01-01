남원-임실, 1인당 20만 원 민생지원금

결혼이민자-영주권자 등 포함
전북 남원시와 임실군은 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 모든 시민과 군민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 지원한다고 12일 밝혔다. 민생안정지원금은 각 지역 내에서만 사용할 수 있다.
임실, 찾아가는 신청서비스도
남원시는 지역화폐인 남원사랑상품권을 2월 설 명절 이전에 지급할 계획이다. 대상은 지난해 말 현재 남원에 주소를 둔 모든 시민이다. 결혼이민자와 영주권자도 포함된다. 총 7만5800여 명에게 150여억 원이 지원될 것으로 전망된다.
이 지원금은 예산 절감과 행정안전부의 지방교부세 확보 등을 통해 마련했다. 남원시 관계자는 “지원금을 신속하게 지급해 민생 안정과 함께 소상공인 매출 회복을 통한 지역경제 활성화에 실질적인 역할을 하도록 하겠다”라고 말했다.
임실군은 이날부터 2월 6일까지 지원한다. 지난해 11월 30일 기준 임실군에 주소를 둔 군민을 비롯해 결혼이민자와 영주권자 등 2만5400여 명이 대상이다. 지원금은 무기명 선불카드로 지급된다. 총 소요 예산은 51억 원이다. 카드 사용기한은 6월 30일까지다.
기한 내 사용하지 않은 잔액은 소멸한다. 주소지 읍면 사무소를 방문해서 신청하면 되고, 가구주가 신분증을 지참하면 가구원 전체에 대해 일괄 신청할 수 있다.
임실군은 거동이 불편한 고령자와 장애인 등 주민센터 방문이 어려운 군민을 위해 찾아가는 신청 서비스도 운영한다. 임실군은 지원금이 설 명절을 앞두고 지역 내 소비를 촉진해 골목상권과 전통시장, 소규모 자영업자에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다.
박영민 기자 minpress@donga.com
