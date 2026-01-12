“평양까지 날아가는 드론… 세운상가서 2시간에 조립”

[北 적반하장 드론 시비]
과거 대북 전단을 날려보냈던 북한 관련 시민단체들은 “우리가 보낸 게 아니다”라면서도 “(북한이 공개한 기종은) 시중에서 쉽게 구할 수 있는 무인기다”라고 했다. 드론 기술의 발달로 손쉽게 부품을 구해 비행거리가 긴 드론을 만들 수 있어 이미 암암리에 북한으로 드론을 날려보내는 경우가 있다는 주장이다.
대북전단단체 “우리가 안 보내”
11일 익명을 요구한 한 대북 전단 단체 대표는 “(서울 종로구) 청계천 일대 세운상가나 황학동 벼룩시장 등에서 몇십만 원을 주면 평양까지 날아가는 드론을 단 2시간 만에 조립해 준다”라며 “특히 드론은 대북 풍선과 달리 장소에 구애받지 않고 날릴 수 있어 사실상 당국의 적발이나 단속이 어렵다”고 했다. 이민복 북한동포직접돕기운동 대표 역시 “최근 수년 사이 시중에서 쉽게 구매할 수 있는 드론을 조립해 북한에 몰래 날려 보낸 단체들이 있는 것으로 안다”고 했다.
실제로 북한이 한국에서 보냈다고 주장한 무인기의 외형은 중국 스카이워커 테크놀로지사의 ‘스카이워커 타이탄 2160’ 모델과 유사한 것으로 파악됐다. 해당 제품은 알리바바 등 중국 직구 사이트에서 약 20만 원대에 판매되고 있다. 군사 물자 수출통제 대상이 아닌 농업용 등으로 분류돼 별도의 허가 없이 수입이 자유롭다. 무인기에 부착된 메모리카드 역시 약 3만 원에 살 수 있는 삼성 제품이었고, 카메라와 수신기 등도 군용이 아닌 시중에서 흔히 쓰이는 저가형 제품이었다.
