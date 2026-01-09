내일 중부·호남에 많은 눈…전북 최대 15cm

주말인 10일에는 전북에 최대 15cm, 충남 서해안에 최대 10cm 등 중부지방과 호남을 중심으로 많은 눈이 쏟아질 것으로 예보됐다. 낮 기온은 영상으로 오르지만 눈과 비가 내리면서 체감온도는 이보다 낮을 것으로 보인다.
기상청에 따르면 10일 새벽부터 중부지방을 시작으로 비나 눈이 시작돼 오전에는 남부지방으로 확대될 전망이다. 특히 전북은 10일 오후부터 밤까지, 광주와 전남은 10일 밤에 시간당 1~3cm, 최고 5cm 안팎의 눈폭탄이 쏟아질 가능성이 있다.
예상 적설량은 전북 5~15cm, 전남 동부남해안 2~7cm, 충남 서해안 5~10cm, 경기 동부 3~8cm 등이다. 서울과 인천에는 1~3cm 가량의 눈이 쌓일 것으로 보이며 강원 내륙 산지에는 최대 15cm 이상 눈이 내리는 곳도 있겠다.
10일 아침 최저기온은 영하 2도~영상 8도, 낮 최고기온은 2도~11도로 평년(최저 영하 12도~0도, 최고 0~8도)보다 높겠다. 다만 눈과 비가 내려 체감온도는 이보다 낮을 전망이다. 기온이 영상으로 올라 눈이 비로 바뀔 경우 예상 강수량은 전북 5~15mm, 서울·경기와 충청권은 5~10mm 등이며 전남 남해안과 경남북에는 5mm 안팎이다.
북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 11일에는 다시 한파가 찾아올 것으로 예보됐다. 11일 아침 최저기온은 영하 15도~영하 2도, 낮 최고기온은 영하 7도~영상 4도다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0