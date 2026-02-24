기업 체감 경기, 반도체 등 수출 힘입어 4년 만에 ‘긍정’ 전환

장기간 부정 전망에서 벗어나지 못하던 기업들의 체감 경기가 4년만에 낙관적으로 돌아섰다. 반도체와 자동차 등 제조업 분야 핵심 수출 품목의 선전이 기업들의 체감 경기 개선을 이끌었다.
24일 한국경제인협회(한경협)는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 3월 BSI가 102.7로 집계됐다고 밝혔다. BSI가 기준선인 100을 넘어선 것은 2022년 3월 이후 4년만이다. BSI가 100보다 높으면 기업들이 경기 전망을 전월보다 긍정적으로 본다는 의미다.
제조업이 전체 BSI 지수 상승을 주도했다. 제조업 한정 BSI는 2월(88.1) 대비 17.8 포인트 상승해 105.9였다. 2021년 5월(108.6) 이후 가장 높은 제조업 BSI다. 반면 비제조업 BSI는 99.4로 기준치에 소폭 미달해 부정 전망에 머물렀다.
총 10가지의 제조업 세부 업종 가운데 ‘식음료 및 담배(94.7)’를 제외한 모든 업종의 BSI가 기준치인 100을 넘겼다. 한경협은 반도체와 자동차, 컴퓨터 등 주요 품목의 수출 실적 개선과 2월 조업일수 감소에 따른 기저 효과가 기업 심리 회복을 주도했다고 설명했다.
이상호 한경협 경제본부장은 ”경기침체 지속으로 장기간 부진했던 기업 심리가 호전된 것은 매우 유의미한 변화“라며 ”이번 심리 개선이 단기 반등에 그치지 않도록 국회와 정부가 규제 개선 등 기업 활력 제고를 위한 노력을 이어나가야 할 것“이라고 말했다.
