경찰, 국정원 압수수색…‘강서구청장 보선 개입 의혹’ 수사

‘선관위 해킹 불가능하다’ 보고서
경찰이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 영향을 미치려 한 의혹으로 국가정보원을 수사하고 있다.
‘가능하다’로 고쳐 투표 전날 공개
9일 서울경찰청 반부패수사대는 이달 초 서울 서초구 국정원에 수사관들을 보내 임의제출 형식으로 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다.
또 김규현 전 국정원장을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 입건하고 출국금지 조치했다.
당시 국정원은 보궐선거 투표를 하루 앞둔 10월10일 “선관위 투개표 시스템에 해킹 취약점이 다수 발견됐다”고 발표해 선거에 개입했다는 의혹을 받았다.
경찰은 압수수색을 통해 국정원이 발표한 ‘중앙선거관리위원회 보안 점검 결과’ 관련 내부자료를 확보한 것으로 전해졌다.
앞서 지난해 10월 국정원 출신인 더불어민주당 박선원 의원은 제보를 바탕으로 경찰에 고발장을 제출했다.
제보에는 당시 국정원이 선관위 보안에 문제가 없다고 1차 보고하자 대통령실이 반려했고, 김 전 원장 등의 주도로 해킹이 가능하다는 2차 보고서가 작성됐다는 내용이 담긴 것으로 전해진다.
아울러 사전 투표 직전 보안 점검 결과를 발표하려던 계획을 보고서 수정을 이유로 본투표 전날로 미뤘다는 정황도 포함됐다.
경찰은 압수수색에서 확보한 자료들에 대한 분석을 마치는 대로 당시 보안 점검에 관여했던 국정원 관계자들을 불러 조사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
