부천대학교, 작업치료과·자율전공학과 신설… 오는 14일까지 정시 원서접수

부천대학교(총장 한정석)의 정시모집 원서접수가 마감을 향해 가고 있다. 접수 마감은 오는 14일 자정까지로, 지원을 고려하는 수험생은 서둘러야 한다.
올해 정시모집의 가장 큰 변화는 신설학과다. 부천대학교는 2026학년도부터 작업치료과와 자율전공학과를 새롭게 신설했다. 또 미래 산업 수요와 진로 탐색 트렌드를 반영해 영상&게임콘텐츠과를 기존 2년제에서 3년제로 변경했다.
수험생 부담도 줄였다. 수시모집에서 6개였던 면접학과를 정시에서는 항공서비스과, 호텔외식조리학과 2개로 축소했다.
정시모집은 수능 전형과 학생부 전형으로 나뉜다. 수능 전형은 국어, 영어, 수학, 탐구 총 4개 영역 중 최우수 2개 영역의 백분위 점수를 반영하며, 학생부 전형은 최우수 2개 학기 내신 성적만 반영한다.
부천대학교는 ‘SMART BCU INNOVATION’ 특성화 전략 아래 AI·디지털 대전환 시대를 선도하고 있다. 에듀테크 기반 첨단 교육환경 구축, AI·디지털 신기술 교육콘텐츠 개발, 마이크로 융합 교육과정 등 혁신적인 교육모델을 운영 중이다.
2025년에는 교육부 전문대학 혁신지원사업과 경기도 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업에 잇따라 선정되며 교육혁신 역량을 입증했다. 이러한 노력의 결과, 부천대학교는 한국서비스품질지수(KS-SQI) 전문대학(경기·인천) 부문 11년 연속 1위를 기록했다.
부천대학교는 대학일자리플러스센터, 평생교육센터, 지역협력센터, 글로벌지원센터 등 주요 부서가 유기적으로 협력해 지역 맞춤형 인재 양성부터 외국인 유학생 정주 지원까지 폭넓은 교육 서비스를 제공하고 있다.
정시모집 관련 문의는 부천대학교 홈페이지 내 생성형 AI 챗봇 ‘몽당AI’를 통해 실시간으로 확인할 수 있다. 전형별 입시요강, 전년도 입시결과, 지원자격, 모집일정 등 입학 관련 핵심 정보를 24시간 안내받을 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
