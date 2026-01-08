“계집, 다리나 벌리라고”…여성 조롱, 강유미 유튜브 영상 시끌

개그우먼 강유미가 공개한 ‘중년남미새’ 유튜브 콘텐츠가 여성혐오 논란을 불러일으키고 있다.
강유미는 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 ‘중년남미새’라는 제목의 영상을 공개했다.
‘남미새’는 ‘남자에 과도하게 집착하는 사람’을 비꼬는 신조어로, 해당 영상은 7일 기준 조회수 140만회를 돌파했으며 1만 6000개가 넘는 댓글이 달렸다.
영상 속에서 강유미는 명품으로 치장한 회사 상사 캐릭터로 등장해, 여성 직원에게는 가혹하고 남성 직원에게는 유독 관대한 태도를 보이며 극단적인 이중잣대를 드러낸다.
특히 강유미는 청소년기 아들을 둔 엄마를 연기하면서 자신의 아들을 과잉보호하는 모습을 보이고 있다.
이는 단순한 풍자로 그치지 않으면서 “요즘 남자애들이 여자애들 눈치 더 많이 본다. 요즘 남자애들 키우기 어렵다”, “학교에서 여자애들이 때리면 같이 때리라고 가르친다. 시대가 어느 땐데 맞고만 있으라고 그래”, “딸 낳고 싶지 않아 감정 기복 심하고 예민하잖아. 예민한 사람은 나 하나로 족해” 등의 대사가 여성 혐오와 조롱을 담고 있다는 비판이 이어지고 있다.
자신의 피해를 성토한 한 여학생은 “요즘 남자애들 진짜 미친 거 같다. 계집, 다리나 벌려라 이런 얘기를 하면서 자기들끼리 낄낄 웃고, 통통한 체형의 여자애한테 돼지라고 놀리는 일도 많고, 수학쌤 성함이 ○현미 이셨는데 현미밥 나오는 날에 ‘○○ ○먹고 싶다’ 이런 얘기를 한다”며 “여자애들이 담임샘한테 일렀는데 담임샘은 조용히 넘어가려고 하시면서 오히려 여자애들한테 왜 안 말렸냐고, 가만히 듣고 있던 너희가 더 문제라고 하셨다. 너무너무 답답하다”며 피해를 알렸다.
또 “현재 고등학생인데 남자애들 패드립, 섹드립, 성희롱 진짜 심하다. 이거 때문에 너무 힘들어서 학폭위까지 갔는데 학폭위를 가면 오히려 더 괴롭힌다”며 “복도 지나갈 때마다 여자애들 몸매 비하하고 화장하고 학교 가면 몸 팔러 간다고 조롱하고 자기 여자 친구랑 성관계했다고 자랑하고 다니고, 졸업식 날 행복해서 울었다”, “항상 선생님들 혼내진 않고 ‘남자애들이 너네보다 정신연령이 어려서 그래’로 마무리하신다”, “요즘 남학생들 일베에 디씨는 기본으로 하고, 여선생 딥페이크에 여학생 성희롱, 몸매 평가까지 난리도 아니다” 등 비난과 비판이 줄을 이었다.
반면 “여중과 여고도 문제다. 남자 선생님들이 여학생들에게 성희롱당하는 경우는 어떻게 설명할 거냐?”“, ”중년남미새라니, 혐오가 판치는 세상이다“, ”너무 아들 맘들만 남미새 만드는 거 아니냐“ 등의 반대 입장도 이어졌다.
