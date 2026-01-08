충북 출생아 수 작년 8336명… 증가율 전국 1위

지난해 충북에서 태어난 영아가 8000명을 넘어서며 전국 최고 출생아 수 증가율을 기록했다.
7일 충북도에 따르면 행정안전부의 지난해 주민등록 기준 출생등록 통계에서 충북의 출생아 수는 8336명으로, 전년도의 7639명보다 9.1% 증가했다. 연간 출생아 수가 8000명을 넘어선 것은 2021년의 8330명 이후 4년 만이고, 출생아 수 증가율은 전국 17개 시도 가운데 최상위라고 도는 밝혔다. 전국 평균 증가율은 6.6%였다.
시군별로는 청주시, 충주시, 괴산군, 음성군, 보은군, 옥천군, 영동군, 단양군의 출생아가 전년보다 늘었다. 제천시와 증평군, 진천군을 제외한 모든 시군에서 출생아 수가 늘어난 것이다. 곽인숙 도 인구청년정책담당관은 “민선 8기 동안 추진한 다양한 맞춤형 출산 장려 정책이 긍정적으로 작용했다”고 분석했다.
도는 그동안 출생아 1인당 1000만 원을 지원하는 출산육아수당, 전국 최초로 시행한 초다자녀 가정 지원 사업, 임산부 태교 여행 지원 등 충북형 저출생 정책을 추진했다.
도는 올해 △초다자녀 가정 지원 사업 확대 △결혼·출산가정 대출이자 지원 통합 △임산부 산후조리비 지원 대상 확대 등을 추진한다. 또 ‘충북 아빠단’ 참여 인원과 프로그램을 각각 1000명과 20회로 늘릴 계획이다. 아빠들의 육아 참여 프로젝트인 충북 아빠단은 지난해 알찬 프로그램으로 큰 호응을 받았다. 충북도의 출산·양육 지원 사업은 가치자람 누리집(gachi.chungbuk.go.kr)에서 확인·신청할 수 있다.
김영환 충북지사는 “저출생 극복을 위해 추진한 출산·양육 정책이 의미 있는 성과로 나타났다”며 “올해도 촘촘하고 두꺼운 출생 지원 정책을 펴 이러한 증가세가 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.
댓글 0