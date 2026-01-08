본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
화훼시장 ‘졸업 특수’
동아일보
입력
2026-01-08 04:30
2026년 1월 8일 04시 30분
박영철 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260107/133112507/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
졸업 시즌을 맞아 화훼시장이 모처럼 활기를 띠고 있다. 7일 광주 서구 매월동 광주원예농협화훼공판장을 찾은 고객들이 꽃을 고르고 있다.
#졸업 시즌
#화훼시장
#활기
#광주 서구
#매월동
#광주원예농협
#화훼공판장
박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
2차 종합-통일교 특검법 법사위 상정… “15일 본회의”
계엄버스 탑승 장성 4명 ‘정직 3개월’ 중징계
CES서 만난 정의선-젠슨 황 ‘AI-자율주행 깐부’
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0