화훼시장 ‘졸업 특수’

  • 동아일보

글자크기 설정


졸업 시즌을 맞아 화훼시장이 모처럼 활기를 띠고 있다. 7일 광주 서구 매월동 광주원예농협화훼공판장을 찾은 고객들이 꽃을 고르고 있다.

#졸업 시즌#화훼시장#활기#광주 서구#매월동#광주원예농협#화훼공판장
박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스