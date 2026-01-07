교총 회장 “선생님이 살아야 학교가 살아…악성 민원 대응할 것”

강주호 한국교원단체총연합회(교총) 회장이 7일 “선생님이 다시 가르침에 집중할 수 있는 학교, 아이들의 배움과 성장이 숨 쉬는 진짜 교육의 공간을 앞장서 만들겠다”고 밝혔다.
교총은 이날 서울 영등포구 FKI타워에서는 ‘2026년 교육계 신년교례회’를 열었다. 강 회장은 2023년 서울 서이초 교사 사망 사건과 이후 인천, 제주, 충남에서 발생한 교사 사망 사건을 언급하며 “이것은 개인의 문제가 아닌 교육시스템 붕괴가 만든 대참사”라고 말했다. 이어 강 회장은 “하루에도 교사 4명이 상해·폭행을 당하고, 아동학대 신고는 하루 2건씩 이어진다. 대부분 무죄”라며 “선생님들은 오늘도 아동학대 신고를 감수하며 가르칠지, 적당히 ’민원 없는 교사‘로 남을지 선택의 기로에 서 있다”고 했다.
마지막으로 그는 “선생님이 존중받을 때 아이들의 미래도 함께 자란다”며 “선생님이 살아야 학교가 산다”고 말했다.
행사에 참석한 최교진 교육부 장관도 축사를 통해 “2026년을 교육개혁의 실질적 원년으로 삼아 그동안 준비한 정책을 현장 선생님과 함께 추진할 것”이라며 “악성 민원과 중대한 교육활동 침해에 기관과 교육계와 함께 대응하는 지원 체계를 구축할 것”이라고 했다.
이날 행사에는 최 장관, 차정인 국가교육위원장, 정근식 서울시교육감, 김대식 국민의힘 의원 등 200여 명이 참석했다.
