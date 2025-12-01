어린이합창단 ‘달동네 캐럴’

크리스마스이브인 24일 서울광염교회 어린이합창단이 서울에서 몇 안 되는 달동네인 노원구 상계3동 양지마을에서 캐럴을 부르며 아기 예수의 탄생을 축하하고 있다. 이 교회는 1992년 설립 이후 매해 성탄절 헌금 전액을 어려운 이웃을 돕는 데 사용하고 있다.

#크리스마스이브#크리스마스#어린이합창단#합창#서울광염교회
홍진환 기자 jean@donga.com
