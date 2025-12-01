본문으로 바로가기
사회
어린이합창단 ‘달동네 캐럴’
동아일보
업데이트
2025-12-25 01:43
2025년 12월 25일 01시 43분
입력
2025-12-25 01:40
2025년 12월 25일 01시 40분
홍진환 기자
크리스마스이브인 24일 서울광염교회 어린이합창단이 서울에서 몇 안 되는 달동네인 노원구 상계3동 양지마을에서 캐럴을 부르며 아기 예수의 탄생을 축하하고 있다. 이 교회는 1992년 설립 이후 매해 성탄절 헌금 전액을 어려운 이웃을 돕는 데 사용하고 있다.
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
