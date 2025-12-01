얼굴로 본인 인증해야 휴대전화 개통

이제 휴대전화를 개통하려면 얼굴로 본인을 인증해야 한다. 이름, 주민등록번호, 주소 등 개인정보 외에도 안면인증을 통해 실제 본인 여부를 한 번 더 확인해야 하는 것. 휴대전화 개통 시 안면인증은 23일부터 시범적으로 운영되기 시작했으며 내년 3월 23일부터 정식 도입된다.
과학기술정보통신부는 대포폰 근절을 위해 23일부터 43개 알뜰폰사 비대면 채널과 통신 3사 대면 채널에서 휴대전화 개통 시 안면인증 제도를 시범 적용한다고 밝혔다. 이에 따라 휴대전화를 개통하려면 대리점에서 제시한 QR코드 링크에 접속해 실물 신분증을 촬영한 뒤 이통 3사가 운영하는 ‘패스(PASS)’ 앱에서 안면인식을 진행해야 한다. 신분증의 얼굴 사진과 신분증 소지자가 동일한 사람인지만 확인할 뿐 인증에 사용된 생체정보는 별도로 저장해 보관하지 않는다.
정부는 이를 통해 보이스피싱 등 금융범죄에 악용되는 대포폰 개통을 원천 차단하겠다는 방침이다. 과기정통부에 따르면 올해 11월까지 집계된 보이스피싱 피해액은 1조1330억 원으로 사상 처음으로 1조 원을 넘어섰다. 정부는 3개월간의 시범 운영 기간 동안 현장 안내를 강화하고 인증 실패 사례 등을 정밀 분석해 내년 정식 운영 전까지 보완 사항을 점검할 방침이다.
