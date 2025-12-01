마창대교, 창원힘찬병원에 저소득층 수술비 1000만 원 기탁

창원힘찬병원은 ㈜마창대교가 어려운 이웃의 수술비 지원을 위해 1000만 원을 기탁했다고 21일 밝혔다.
마창대교는 2019년 500만 원 기부를 시작으로 2020년부터는 매년 1000만 원씩 창원힘찬병원에 후원해 왔으며, 올해로 7년째 의료복지 지원 사업에 동참하고 있다. 올해를 포함한 누적 기부액은 6500만 원으로, 의료복지 사각지대에 있던 환자 55명이 수술비 지원 혜택을 받았다. 내년에도 무릎 인공관절 수술과 척추 나사못 수술 등 관절·척추 부위의 수술적 치료가 필요한 경남도 내 저소득층 가운데 10명을 선정해, 환자 1인당 100만 원씩 수술비를 지원할 계획이다.
병원 측은 마창대교의 후원으로 수술을 받은 환자들의 모습을 사진으로 담은 감사패를 최근 마창대교에 전달했다. 이상훈 창원힘찬병원장은 “지역사회 소외계층의 건강한 노후를 위해 선한 영향력을 꾸준히 펼치고 있는 마창대교에 거듭 감사의 뜻을 전한다”며 “소중한 기부금이 꼭 필요한 이웃에게 투명하게 전달되도록 하겠다”고 말했다.
김성환 마창대교 대표는 “수술비 지원을 비롯해 장학사업, 공익기부, 문화예술 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고 있다”며 “앞으로도 지역 주민의 삶의 질 향상과 건강한 사회 조성에 앞장서겠다”고 밝혔다.
