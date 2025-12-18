희망브리지, ‘임팩트 나잇 2025’ 개최…기부 성과 공유

  동아일보

  입력 2025년 12월 18일 18시 40분

18일 서울 용산구 드래곤시티 그랜드머큐어 호텔에서 열린 희망브리지 전국재해구호협회 주최 ‘임팩트 나이트’행사.
희망브리지 전국재해구조협회는 18일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 기부자와 파트너 기관 관계자 등 100여 명을 초청해 ‘임팩트 나잇 2025’를 열고 한 해 성과를 공유했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 주요 사업 성과 보고와 ‘아너스클럽’ 위촉식, 시상식이 진행됐다. 임채청 회장은 “예고 없이 찾아온 재난 속에서도 기부자들의 연대가 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 재난 현장에 가장 먼저 달려가고 지원 과정의 투명성을 지키겠다”고 말했다.

올해 경북지역 대형 산불, 집중호우 등으로 기부가 이어진 가운데 한국토지주택공사(LH)와 하이브, 손해보험협회, KB손해보험, 카카오 같이가치, 조인담 소방청 복지정책계장 등 개인·기업에 공로상이 수여됐다.

또 온라인 게임 ‘리그 오브 레전드’ 팀 젠지의 정지훈 선수(쵸비)와 파나타 김어진 최고운영책임자(COO)가 1억 원 이상 고액 기부자 모임인 ‘아너스클럽’ 회원으로 위촉됐다. 희망브리지는 1961년 설립된 재난구호 모금 전문기관이다.

#희망브리지#전국재해구조협회#임팩트 나잇 2025#아너스클럽#재난구호
이수연 기자 lotus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
