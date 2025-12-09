또 우회전 사망 사고… 학원버스에 킥보드 초등생 치여 숨져

횡단보도를 건너던 초등학생이 우회전하던 학원 버스에 치여 숨지는 사고가 났다.
9일 경기 안양동안경찰서에 따르면 전날 오후 4시경 안양시 동안구 평촌동의 한 삼거리 횡단보도에서 초등생 A 군이 학원 통학버스에 치였다. 이 사고로 크게 다친 A 군은 심정지 상태로 심폐소생술(CPR) 등 응급 처치를 받으며 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
학원버스를 운전한 50대 B 씨는 우회전하는 과정에서 킥보드를 타고 횡단보도를 건너던 A 군을 충격한 것으로 조사됐다. 당시 B 씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. 경찰은 B 씨를 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 입건해 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.
우회전 교통사고를 예방하기 위해 2023년 1월부터 ‘우회전 시 일시정지’ 제도를 도입했으나 우회전 보행자 사망 사고는 끊임없이 발생하고 있다. 지난달 12일에는 광주에서 학교에 가던 고등학생 2학년 여학생이 화물차에 치여 사망했다. 지난 10월에는 인천 계양구에서 횡단보도를 지나던 40대가 우회전하던 승용차 등에 치여 숨졌다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
