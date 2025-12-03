에듀시크릿, 대입정시 전략설명회 개최 예고

에듀시크릿은 오는 8일 대치동 본원에서 ‘2026 정시 전략 설명회’를 열어 주요 변수, 예상 미달학과, 합격 사례 기반 접근법을 제시한다고 3일 밝혔다. 2026학년도 정시 모집은 의대 정원 원상복귀, 이과생 사회탐구 선택 증가, 불수능 요인이 겹쳐 자연계·인문계 모두 입시 지형이 크게 변할 전망이라고 한다. 상위권 자연계 합격선 상승과 인문계 경쟁 심화가 예상된다.
김병기 에듀시크릿 입시전략연구소 대표는 “의대 증원 후 복귀와 탐구 선택 변화로 점수 경쟁이 아닌 전략 대결이 된다. 지원군 조합·교차지원 흐름에 따라 동일 점수대 결과가 극명히 갈린다”고 진단했다. 2025학년도 의대 증원으로 상위 자연계 합격선이 하락했으나, 2026년 정원 축소로 되돌림 상승 가능성이 크다고 분석했다. 2023→2024학년도 패턴처럼 변동성을 경계해야 한다고 한다.
사탐런 확대로 인문계 상위권 지원자 자체가 늘어 중·하위권 합격선에도 영향을 미칠 전망이다. 김 대표는 “문과생은 전년 입결을 보수적으로 보고 교차지원 흐름을 분석하라”고 조언했다. 교과전형 내신 1.61등급 학생의 약대 최저점 펑크 합격 사례처럼 전략이 점수를 초월하는 효과를 강조했다. 정시에서도 군별 조합·상향·안정 비율·경쟁자 심리가 상향 합격을 좌우한다고 한다.
설명회 참가자 전원에게 인서울 38개 주요 대학 정시 합격 전략, 펑크 예측 자료, 배치표를 무료 배포한다. 김 대표는 “데이터 기반 지원 패턴 분석으로 예상 밖 펑크와 급등 합격선을 대비해야 한다”며 수험생·학부모에게 전략 중심 접근을 권고했다.
