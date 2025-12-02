“자만하지 말라” 겸손 가르친 이승엽 부친 이춘광씨 별세

이 씨는 이승엽이 선수 시절 애잔한 부정(父情)을 여러 차례 드러냈다. 이 씨는 2008년 일본 요미우리에서 2군 생활을 하는 아들에게 쓴 편지에서 “시련이 와도 너는 항상 이겨냈다”며 “나는 너를 믿는다”고 했다. 이승엽은 아버지에 대해 “아버지가 묵묵히 저를 지켜봐 주시는 것만으로도 힘이 된다”며 “머리카락이 하얗게 변한 아버지를 보며 ‘더 잘해 드려야지’ 다짐하곤 한다”고 했다.

이 씨는 “다시 태어나도 야구선수 아버지로 살고 싶다”고 했다. 이 씨는 생전 동아일보 인터뷰에서 “야구를 한 뒤에 성공하지 못한 아들을 둔 부모들에겐 미안하고 송구스럽다”면서도 “젊었을 때 ‘평생 내 이름이 신문에 한 번 나는 날이 올까’ 생각했는데, 지금도 이렇게 언론사 기자하고 인터뷰를 하고 있지 않느냐. 야구선수 아버지는 아들 따라 사는 인생이지만 이만하면 다시 태어나도 야구선수 아버지로 살아갈 만하다”며 껄껄 웃었다.