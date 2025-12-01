여성단체협 “장경태에 깊은 배신감…2차 가해 악습 되풀이”

비서관 성추행 의혹 관련 성명서
한국여성단체협의회는 더불어민주당 장경태 의원의 성추행 논란과 관련해 1일 성명을 내고 “수사기관의 신속하고 공정한 수사를 통해서 엄중한 책임을 물어야 한다”고 밝혔다.
협의회는 “국회의원이 우월적 지위에서 보좌관의 인격권을 무시한 것은 어떤 변명으로도 용서받지 못할 만행”이라며 “깊은 배신감과 분노를 느낀다”고 밝혔다.
이어 “우리 사회에는 권력자의 성 추문 사건이 생기면 가해자는 부인하고, 가해자 주변 인물들이 나서 피해자를 역공격하고 2차 피해를 주는 나쁜 패턴이 반복되고 있다”며 “그런 악습을 단호히 뿌리 뽑고, 가해자가 반드시 상응하는 처벌을 받는 도덕적 관행을 확립해야 한다”고 강조했다.
협의회는 “수사기관은 모든 정치적 간섭과 압박에서 벗어나 신속하게 수사 결과를 밝힐 것을 촉구한다”고 덧붙였다.
앞서 국회의원 비서관으로 알려진 여성 A 씨는 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소했다. A 씨는 지난해 서울 여의도의 한 식당에서 장 의원에게 추행당했다고 주장하고 있다. 장 의원은 지난달 30일 긴급 기자회견을 열고 혐의를 부인했고, 고소인을 무고죄로 고소하겠다는 뜻을 밝혔다.
박성민 기자 min@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0