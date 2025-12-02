[서대문구] 이대 상권이 다시 살아납니다

서대문구(구청장 이성헌)가 이대 상권 회복을 위해 ‘행복이화카페’와 ‘서대문 행복스토어’를 거점 공간으로 지정하고 다양한 프로그램을 운영한다. 두 공간은 지역 상인과 예비 창업자, 로컬크리에이터들이 함께 성장하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.
‘행복이화카페’는 추억의 맛집으로 인기를 모았던 ‘빵 사이에 낀 과일’이 영업난으로 폐업한다는 소식을 접하고 구가 ‘이대 상권 살리기 프로젝트’의 하나로 장소를 옮겨 직영한다. 단순히 샌드위치와 커피 등을 판매하는 공간을 넘어 상인과의 소통 창구로서 정기 회의를 여는 등 구는 이곳을 ‘이대 상권 상생 간담회’ 장소로 활용한다. 구가 올해 들어 추진한 △이대 상권 홍보 매거진 ‘행복상점’ 제작 △‘2025 이화 달콤산책 페스티벌’ 개최 △‘그루비 인 이화’ 개최 등이 모두 이곳에서 나온 결실이다.
‘서대문 행복스토어’ 역시 로컬크리에이터 활동, 소상공인 온라인커머스 교육, 청년창업가 발굴 등을 통해 이대 상권 거점 공간으로 자리매김하고 있다. 나아가 온라인 판매 교육과 창업 멘토링이 이루어지는 등 교육·창업·홍보의 복합 플랫폼으로 적극 활용되고 있다.
이 구청장은 “이대 상권은 서대문구의 역사와 감성이 살아 숨 쉬는 곳으로 이들 거점 공간을 중심으로 새로운 상권 생태계가 태어날 것”이라고 말했다.
댓글 0