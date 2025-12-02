[서대문구] 이대 상권이 다시 살아납니다

거점 공간 활용해 상권 살리기 성과


‘서대문 행복스토어’에서 로컬크리에이터 양성 과정이 진행되고 있다. 서대문구 제공
서대문구(구청장 이성헌)가 이대 상권 회복을 위해 ‘행복이화카페’와 ‘서대문 행복스토어’를 거점 공간으로 지정하고 다양한 프로그램을 운영한다. 두 공간은 지역 상인과 예비 창업자, 로컬크리에이터들이 함께 성장하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

‘행복이화카페’는 추억의 맛집으로 인기를 모았던 ‘빵 사이에 낀 과일’이 영업난으로 폐업한다는 소식을 접하고 구가 ‘이대 상권 살리기 프로젝트’의 하나로 장소를 옮겨 직영한다. 단순히 샌드위치와 커피 등을 판매하는 공간을 넘어 상인과의 소통 창구로서 정기 회의를 여는 등 구는 이곳을 ‘이대 상권 상생 간담회’ 장소로 활용한다. 구가 올해 들어 추진한 △이대 상권 홍보 매거진 ‘행복상점’ 제작 △‘2025 이화 달콤산책 페스티벌’ 개최 △‘그루비 인 이화’ 개최 등이 모두 이곳에서 나온 결실이다.

‘서대문 행복스토어’ 역시 로컬크리에이터 활동, 소상공인 온라인커머스 교육, 청년창업가 발굴 등을 통해 이대 상권 거점 공간으로 자리매김하고 있다. 나아가 온라인 판매 교육과 창업 멘토링이 이루어지는 등 교육·창업·홍보의 복합 플랫폼으로 적극 활용되고 있다.

이 구청장은 “이대 상권은 서대문구의 역사와 감성이 살아 숨 쉬는 곳으로 이들 거점 공간을 중심으로 새로운 상권 생태계가 태어날 것”이라고 말했다.

김재성 기자 kimjs6@donga.com
