오토바이 충돌뒤 쓰러진 60대, 車 4대에 연이어 치여 숨져

도로를 건너다 오토바이에 치인 60대 남성이 뒤따르던 차량 4대에 연이어 치어 숨졌다.
28일 부산진경찰서에 따르면 전날 오후 8시 30분경 부산 부산진구 왕복 6차선 백양대로에서 20대가 운전하던 오토바이가 도로를 건너던 60대 남성 A 씨를 들이받는 사고가 발생했다.
사고 직후 오토바이 뒤를 따르던 차량 4대가 도로에 쓰러진 A 씨를 발견하지 못하고 차례로 충돌하고 지나갔고 A 씨는 결국 숨졌다.
오토바이 운전자는 “중앙분리대에서 갑자기 사람이 튀어나와 부딪히게 됐다”며 “반응할 수 없는 상태였다”고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 A 씨가 횡단보도와 떨어진 도로를 횡단하다가 사고가 난 것으로 보고 차량 블랙박스와 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 경위를 파악 중이다.
경찰은 정확한 사고 원인 파악을 위해 오토바이 운전자와 A 씨를 치고 지나간 차량 운전자 4명 등 총 5명을 피의자 신분으로 조사할 방침이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
