인천 출생아 증가율 전국서 가장 높다

1∼9월 기준 전년동기 10.2%
인천시는 올 들어 출생아 증가율이 전국에서 가장 높은 것으로 나타났다고 27일 밝혔다.
통계청이 발표한 ‘2025년 9월 인구동향’에 따르면 1∼9월 인천의 출생아 수는 지난해 같은 기간에 비해 10.2% 늘어나 전국 17개 시도 가운데 가장 높은 증가율을 보였다. 다음은 충북(9.3%)과 서울(9.2%) 순이었다. 전국 평균 증가율은 7.0%에 그쳤다. 인천은 지난해 10월부터 12개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록하며 안정적인 상승 흐름을 이어 가고 있다.
이와 함께 인천의 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)도 회복세를 보였다. 올 3분기 합계출산율은 0.84명으로, 지난해보다 0.04명 상승해 전국 평균(0.81명)보다 높았다.
시는 인구 유입과 함께 출산 지원 정책인 ‘아이플러스(i+) 1억드림’이 정착된 점도 출생아 증가에 도움이 된 것으로 분석했다. 임산부 교통비는 1만3107명, 1∼7세 대상 천사지원금은 1만8814명, 아이꿈수당은 3만7505명에게 각각 지원됐다. 취약계층 산모를 위한 ‘맘편한 산후조리비’도 산모 1772명이 혜택을 받았다.
시 관계자는 “시의 지원 정책이 출산에 대한 긍정적 인식 변화를 유도하고 체감 효과를 높인 것으로 평가하고 있다”며 “내년에도 상승세를 이어 가기 위해 지원 정책을 면밀히 보완하고 확대할 방침”이라고 말했다.
황금천 기자 kchwang@donga.com
