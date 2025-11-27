“종묘 개발 제한해야” 69% vs “초고층 빌딩 허용해야” 22% [NBS]

서울 종묘(宗廟) 맞은편 세운4구역 재개발 추진 계획에 대해 ‘세계유산 종묘의 경관과 가치 보전을 위한 개발 제한이 필요하다’는 의견이 과반 이상을 차지한다는 조사 결과가 나왔다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 24∼26일 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 실시해 27일 발표한 11월 4주 전국지표조사(NBS)에 따르면 ‘개발 제한이 필요하다’는 의견이 전체의 69%로 ‘도심 노후 지구 재생을 위해 초고층 빌딩 개발을 허용해야 한다’(22%)는 의견보다 3배 이상 많은 것으로 나타났다.
연령별로는 18~29세에서 ‘개발 제한’이 64%, ‘개발 허용’이 25%였고, 30대에서는 ‘개발 제한’이 73%, ‘개발 허용’이 23%였다. 40대는 ‘개발 제한’ 83%, ‘개발 허용’ 13%, 50대는 ‘개발 제한’이 64%, ‘개발 허용’이 25%였고 60대에서는 ‘개발 제한’ 67%, ‘개발 허용’ 23%이다.
70세 이상에서만 ‘개발 제한’ 48%, ‘개발 허용’ 34%로 70세 이상을 제외한 전 연령층에서 ‘개발 제한이 필요하다’는 응답이 과반 이상을 차지했다.
지역별로는 서울에서 ‘개발 제한이 필요하다’ 66%, ‘개발을 허용해야 한다’ 28% 등 모든 지역에서 개발 제한이 필요하다는 의견이 대다수였다.
지지정당별로는 더불어민주당, 조국혁신당 지지자의 87%, 86%가 개발 제한이 필요하다고 응답했으며, 국민의힘 지지층에서는 ‘개발 제한이 필요하다’ 46%, ‘개발을 허용해야 한다’ 43%로 의견이 팽팽하게 엇갈렸다.
서울시는 지난달 30일 ‘세운재정비촉진구역 및 4구역 재정비촉진계획 결정(변경) 및 지형도면’을 고시했다. 이에 따라 세운4구역 종로 방향 건물은 55m에서 98.7m로, 청계천 방향 건물은 71.9m에서 141.9m로 높이가 상향됐다. 이후 종묘 인근 재개발 추진에 대한 찬반 논쟁이 이어지고 있는 상황이다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 100% 방식으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0