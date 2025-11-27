[부산판/게시판]부산 外

〈알림〉 부산 □‘부산 어린이 자전거 페스티벌’=29일 스포원파크 금정실내체육관. 자전거 스테퍼, 요술봉 투호 등 생활체육 프로그램과 티니핑 타투, 왕관 만들기, 대형 에어벌룬 포토존, 캐치! 티니핑 싱어롱 쇼 등. 사전 접수받은 자전거 대회를 제외한 모든 프로그램은 현장에서 참여 가능. □‘누리호 발사 성공 기원 천체관측 행사’=당일 방문 체험. 30일 오후 7시 금련산청소년수련원. 우주과학 돔 영상체험, 천체 관측, 천문우주 특강 등. 무료.
울산 □울산시향 샌드아트로 즐기는 문학이 잇는 클래식=28일 오후 7시 반 울산문화예술회관 대공연장.
창원 □창원대 경남지역경제교육센터 ‘자녀와 부모가 함께하는 경제아카데미’=선착순 접수. 초등학교 저학년 12월 13일 오전 10시, 고학년은 12월 14일 오전 10시 창원대 21호관 2층 233호. 용돈으로 배우는 돈의 가치, 세계를 여행하는 화폐 탐험대, 세계 경제 변화 속 우리 경제의 방향 찾기 등. 부모는 따로 교육 진행. 무료.
진주 □진주시 장애인 구직박람회=12월 4일 오전 10시 반 진주시청 2층 시민홀. 고용·복지 통합컨설팅관, 채용관, 스마트 재활 로봇 체험 등.
