“독감 이미 유행하는데 백신 접종 늦었다? 지금이라도 해야”

윤지현 고대안암병원 교수 “고위험군에선 중증진행 막을 수 있어”
“한번 걸렸어도 다른 유형에 재감염 가능”
올해 독감 유행주의보는 지난해보다 2개월 앞당겨졌으며, 이달 초 기준 외래 환자 1000명당 의심환자가 50.7명으로 최근 10년 같은 기간 최고 수준을 기록했다. 특히 7~18세 학령기 아동·청소년에서 환자 발생이 급증하면서 가족 내 전파 위험도 커지고 있다.
윤지현 고려대 안암병원 가정의학과 교수는 26일 “백신 접종 이전에 독감에 이미 걸렸거나 지나간 경우에는 독감 백신 접종에 대한 필요성을 덜 느끼게 될 수 있지만 독감 바이러스는 여러 아형이 존재하기 때문에 한 번 걸렸어도 또 감염될 수 있어 접종을 고려하는 것이 바람직하다”고 제언했다.
독감백신은 접종 후 항체가 형성되기까지 약 2주가 소요된다. 우리나라에서는 독감이 12월부터 이듬해 1월까지 1차 유행한 후, 3~4월에 2차 유행하는 패턴을 보이기 때문에 11월 말이나 12월 초에 접종해도 충분히 효과를 기대할 수 있다.
또 독감백신의 목적은 감염 자체를 막는 것뿐 아니라 특히 고위험군에서의 심각한 합병증을 줄이는 데에 있다. 남은 유행 기간 폐렴, 입원 등 중증으로 진행될 위험을 줄이는 데 도움이 된다.
윤 교수는 “유행이 시작됐다고 해서 접종 시기를 높인 것은 아니며 아직 접종하지 않았다면 12월 초까지는 접종을 완료하는 것이 좋다”며 “특히 고위험군이라면 이른 시일 내에 접종하는 것이 건강 관리에 유리할 수 있다”고 말했다.
65세 이상 고령층, 심장질환, 폐질환, 당뇨병 등 만성질환자, 임산부, 영유아 및 소아, 면역저하자, 의료기관 및 요양시설 종사자는 매년 독감백신을 접종해야 한다.
윤 교수는 “고위험군에서 독감 감염 시, 폐렴, 호흡부전 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다”며 “본인 또는 가족, 밀접한 범위에 고위험군이 있다면 예방접종과 개인 위생관리를 통해 독감 감염뿐 아니라 이로 인한 심각한 합병증의 위험을 줄일 수 있다”고 설명했다.
한 시즌에 한 번 독감을 앓았다고 해서 안심할 수 있는 것도 아니다. 독감은 다른 유형의 A형이나 B형 바이러스에 재감염될 수 있으며 독감백신은 여러 종류의 바이러스에 동시에 대비하도록 설계돼 있다. 올해 국내에서 사용되는 독감백신은 A형 2종(H1N1, H3N2)과 B형 빅토리아 계열을 포함한 3가 백신이다.
기존 4가 백신에 포함됐던 B형 야마가타 계열은 2020년 3월 이후 전 세계적으로 검출되지 않아 세계보건기구(WHO)권고에 따라 올해부터 제외됐다. 3가 백신과 4가 백신의 예방효과와 안전성은 동등하며 현재 실제로 유행하는 바이러스에 최적화돼 있다.
윤 교수는 “독감백신은 건강한 성인에서 70~90%의 발병 예방효과가 있으며 65세 이상 고령자에서는 발병 예방효과가 40%로 다소 낮지만 입원을 예방하는 데 50~60%, 사망을 예방하는 데는 80% 정도의 효과가 있다”며 “특히 올해는 예년보다 유행이 일찍 시작됐지만 봄까지 지속되므로 아직 접종하지 않은 고위험군은 지체 없이 접종할 것을 권장한다”고 강조했다.
