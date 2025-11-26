대경대-태국 부라파대, 학과 설립 MOU 체결

대경대는 최근 태국 부라파대와 학과 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
이에 따라 이르면 내년 8월경 대경대의 특성화 학과 가운데 스포츠계열, 크루즈 관광계열, 뷰티계열, 한국어학과, 엔터테인먼트계열, 태권도학과 등 6개 학과가 부라파대 캠퍼스에 설립될 예정이다.
해당 학과는 두 대학의 합작 운영 방식으로 추진된다. 전공 교수진 구성과 교과과정 개발, 학과 운영은 대경대가 맡고, 학과 설치에 필요한 캠퍼스 환경과 건물, 시설은 부라파대가 담당한다. 협약에는 한류(K) 콘텐츠 공동 연구 프로젝트 운영, 대경대 공연단 파견, 공동 교과과정 개발 및 학과 설립 협력체계 구축, 공동 법인 설립, 각 대학 전공 교수별 파트너 협력체계 구축, 설립 워크숍 추진 등의 내용도 담겼다.
부라파대는 올해 개교 70주년을 맞은 국립 종합대학이다. 방콕 공항에서 승용차로 약 1시간 거리에 있는 촌부리주 해안 도시에 위치해 있다. 22개 학부와 2개 단과대, 2개 대학원을 운영하고 있으며, 전임교원은 약 1400명, 학생 수는 약 3만 명이다. 태국 짠타부리주와 사깨오주에는 분교 캠퍼스도 운영 중이다.
이채영 대경대 총장은 “우리 대학의 특성화 교육과 학과들이 부라파대에 설립되면 대경대는 K 콘텐츠 기반으로 아시아 교육시장을 선도하는 특성화 대학으로 도약할 것”이라고 말했다.
댓글 0